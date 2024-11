NAJTRAŽENIJE OBLASTI U IT INDUSTRIJI: Prilike za karijeru u data science-u, testiranju i drugim IT veštinama

U nauci kao i u sportu, za osvajanje najsjajnijih medalja potrebne su velike pripreme. To najbolje znaju đaci koji sa velikih svetskih takmičenja donose brojna odličja. Oni su već počeli da se pripremaju za sledeću takmičarsku sezonu, i to za teoretski deo takmičenja za šta je dovoljno da imaju papir i olovku. Međutim, da bi se stiglo do samog vrha i pobedničkog postolja, potreban je uspeh i na praktičnom delu "ispita" koji nosi i do 40 odsto bodova.