JUBILEJ UZ MLADE: Ustanova kulture "Gvarnerijus" koncertima obeležava 25 godina rada
ČETVRT veka postojanja Ustanova kulture "Gvarnerijus" obeležiće serijom koncerata, a 30. i 31. marta nastupiće mlade umetnice- violinistkinja Đurđica Aleksić i violistkinja Bojana Šerović.
Večeras u 20 časova Aleksićeva će, uz klavirsku saradnju Katarine Hadži-Antić Tatić izvesti dela Baha, Betovena i Ravela, a sutra, u 19 časova, nastup Bojane Šerović i pijaniste Ukija Ovaskainena biće direktno prenošen u okviru ciklusa "Sezona mladih" Radio Beograda 2.
