Kultura

JUBILEJ UZ MLADE: Ustanova kulture "Gvarnerijus" koncertima obeležava 25 godina rada

Miljana Kralj

29. 03. 2026. u 16:33

ČETVRT veka postojanja Ustanova kulture "Gvarnerijus" obeležiće serijom koncerata, a 30. i 31. marta nastupiće mlade umetnice- violinistkinja Đurđica Aleksić i violistkinja Bojana Šerović.

ЈУБИЛЕЈ УЗ МЛАДЕ: Установа културе Гварнеријус концертима обележава 25 година рада

Đurica Aleksić, Foto UK Gvarnerijus

Đurica Aleksić, Foto UK Gvarnerijus

Bojana Šerović

Večeras u 20 časova Aleksićeva će, uz klavirsku saradnju Katarine Hadži-Antić Tatić izvesti dela Baha, Betovena i Ravela, a sutra, u 19 časova, nastup Bojane Šerović i pijaniste Ukija Ovaskainena biće direktno prenošen u okviru ciklusa "Sezona mladih" Radio Beograda 2. 

GODIŠNJE NAGRADE ZA 32 UMETNIKA: Najstariji naš teatar Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu obeležilo svoj dan

SRPSKO narodno pozorište u Novom Sadu, naš najstariji teatar, svoj dan, i 165 godina postojanja, obeležilo je polaganjem venaca, Svečanom akademijom i uručenjem nagrada, zlatne, srebrne i bronzane medalje sa likom osnivača i prvog upravnika Jovana Đorđevića i godišnjim nagradama i pohvalama. Pre akademije, položeni su venci na spomenike i spomen biste značajnih ličnosti iz istorije pozorišta.

29. 03. 2026. u 09:41

GORAN IVANIŠEVIĆ "SAHRANIO" NOVAKA! Đoković nije psihički najjači, niti ima najbolji ritern! (VIDEO)