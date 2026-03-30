DIGITALNA REKONSTRUKCIJA JERMENSKE CRKVE: Premijera dokumenarnog filma u beogradskom Muzeju nauke i tehnike

DOKUMENTARNI film "Jermenska crkva u Novom Sadu" biće premijerno prikazan 30. marta u 18 časova, u beogradskom Muzeju nauke i tehnike.

Kao svedočanstvo prisustva jermenske zajednice, ovaj hram predstavljao je veoma bitan verski i arhitektonski objekat. A o značaju kulturnih veza dva naroda govori i to da su se prve knjige na reformisanom srpskom jeziku štampale upravo u jermenskom manastiru u Beču. Posle stradanja 1849. godine, Jermenska crkva je obnovljena, ali je 1963. srušena usled novih urbanističkih planova. Danas postoji samo kroz dokumente, fotografije i sećanja, što je i polazište projekta digitalne rekonstrukcije, ali i dokumentarnog filma. Film donosi priču o istoriji crkve, njenom rušenju i mestu koje danas zauzima u kolektivnom sećanju grada.

Posle premijere posetioci će moći da u virtuelnoj realnosti dožive kako je crkva zapravo izgledala. Autorka projekta je Snežana Mijić, scenarista filma Vladimir Petrović, 3D rekonstrukcije crkve uradio je Živica Ranisavljev, dok montažu filmu potpisuje Ema Teokarević. Stručni konsultant na projektu bila je Ljiljana Lazić, dok su za grafički izgled projekta bile zadužene Marija Stepanović i Ljiljana Božić.