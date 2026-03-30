DIGITALNA REKONSTRUKCIJA JERMENSKE CRKVE: Premijera dokumenarnog filma u beogradskom Muzeju nauke i tehnike
DOKUMENTARNI film "Jermenska crkva u Novom Sadu" biće premijerno prikazan 30. marta u 18 časova, u beogradskom Muzeju nauke i tehnike.
Kao svedočanstvo prisustva jermenske zajednice, ovaj hram predstavljao je veoma bitan verski i arhitektonski objekat. A o značaju kulturnih veza dva naroda govori i to da su se prve knjige na reformisanom srpskom jeziku štampale upravo u jermenskom manastiru u Beču. Posle stradanja 1849. godine, Jermenska crkva je obnovljena, ali je 1963. srušena usled novih urbanističkih planova. Danas postoji samo kroz dokumente, fotografije i sećanja, što je i polazište projekta digitalne rekonstrukcije, ali i dokumentarnog filma. Film donosi priču o istoriji crkve, njenom rušenju i mestu koje danas zauzima u kolektivnom sećanju grada.
Posle premijere posetioci će moći da u virtuelnoj realnosti dožive kako je crkva zapravo izgledala. Autorka projekta je Snežana Mijić, scenarista filma Vladimir Petrović, 3D rekonstrukcije crkve uradio je Živica Ranisavljev, dok montažu filmu potpisuje Ema Teokarević. Stručni konsultant na projektu bila je Ljiljana Lazić, dok su za grafički izgled projekta bile zadužene Marija Stepanović i Ljiljana Božić.
JUBILEJ UZ MLADE: Ustanova kulture "Gvarnerijus" koncertima obeležava 25 godina rada
29. 03. 2026. u 16:33
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
