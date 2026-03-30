DIGITALNA REKONSTRUKCIJA JERMENSKE CRKVE: Premijera dokumenarnog filma u beogradskom Muzeju nauke i tehnike

Miljana Kralj

30. 03. 2026. u 06:45

DOKUMENTARNI film "Jermenska crkva u Novom Sadu" biće premijerno prikazan 30. marta u 18 časova, u beogradskom Muzeju nauke i tehnike.

ДИГИТАЛНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈЕРМЕНСКЕ ЦРКВЕ: Премијера докуменарног филма у београдском Музеју науке и технике

Arhivska fotografija

Kao svedočanstvo prisustva jermenske zajednice, ovaj hram predstavljao je veoma bitan verski i arhitektonski objekat. A o značaju kulturnih veza dva naroda govori i to da su se prve knjige na reformisanom srpskom jeziku štampale upravo u jermenskom manastiru u Beču. Posle stradanja 1849. godine, Jermenska crkva je obnovljena, ali je 1963. srušena usled novih urbanističkih planova. Danas postoji samo kroz dokumente, fotografije i sećanja, što je i polazište projekta digitalne rekonstrukcije, ali i dokumentarnog filma. Film donosi priču o istoriji crkve, njenom rušenju i mestu koje danas zauzima u kolektivnom sećanju grada.

Posle premijere posetioci će moći da u virtuelnoj realnosti dožive kako je crkva zapravo izgledala. Autorka projekta je Snežana Mijić, scenarista filma Vladimir Petrović, 3D rekonstrukcije crkve uradio je Živica Ranisavljev, dok montažu filmu potpisuje Ema Teokarević. Stručni konsultant na projektu bila je Ljiljana Lazić, dok su za grafički izgled projekta bile zadužene Marija Stepanović i Ljiljana Božić.     

GODIŠNJE NAGRADE ZA 32 UMETNIKA: Najstariji naš teatar Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu obeležilo svoj dan

SRPSKO narodno pozorište u Novom Sadu, naš najstariji teatar, svoj dan, i 165 godina postojanja, obeležilo je polaganjem venaca, Svečanom akademijom i uručenjem nagrada, zlatne, srebrne i bronzane medalje sa likom osnivača i prvog upravnika Jovana Đorđevića i godišnjim nagradama i pohvalama. Pre akademije, položeni su venci na spomenike i spomen biste značajnih ličnosti iz istorije pozorišta.

