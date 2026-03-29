GODIŠNJE NAGRADE ZA 32 UMETNIKA: Najstariji naš teatar Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu obeležilo svoj dan

SRPSKO narodno pozorište u Novom Sadu, naš najstariji teatar, svoj dan, i 165 godina postojanja, obeležilo je polaganjem venaca, Svečanom akademijom i uručenjem nagrada, zlatne, srebrne i bronzane medalje sa likom osnivača i prvog upravnika Jovana Đorđevića i godišnjim nagradama i pohvalama. Pre akademije, položeni su venci na spomenike i spomen biste značajnih ličnosti iz istorije pozorišta.

FOTO: Marija Erdelji

Dragana Milošević, v. d. upravnika, istakla je da se 2026. obeležavaju tri važne godišnjice: 165 godina od osnivanja najstarijeg profesionalnog teatra srpskog naroda, 200 godina od rođenja njegovih osnivača Svetozara Miletića i Jovana Đorđevića i 220 godina od rođenja Jovana Sterije Popovića, utemeljivača srpske dramske književnosti.

- Ovom svečanošću mi afirmišemo činjenicu da je pozorište 1861. nastalo iz vizije ljudi, koji su dalekovido gledali u budućnost, i koji su imali hrabrost i snagu da svoju viziju sprovedu u delo - istakla je v.d. upravnica Srpskog narodnog pozorišta Dragana Milošević. - Ali i činjenicu da je SNP punih 165 neugasivi svetionik kulture. Uzvišeni hram umetnosti. I zato možemo reći da je opravdalo viziju svojih osnivača, jer je danas najveća teatarska kuća u regionu, sa više od 250 izvođenja dramskih, operskih i baletskih predstava. I predstavljaće moćni orijentir kulturnog napretka i u budućnosti.

Ona je istakla da se beležavanjem Dana pozorišta ne slavi samo istorija, već i ljudi koji danas čine Srpsko narodno pozorište i koji svojim trudom, zalaganjem, posvećenim radom, kreativnom energijom, i ljubavlju prema umetnosti ispisuju novu istoriju ove kuće, kao legat za buduća vremena, kao zadužbinu za nove generacije.

- Nagrade predstavljaju potvrdu da se dobri rezultati ostvaruju profesionalizmom i predanošću, i podsticaj za sve nas da nastavimo da težimo izvrsnosti. Naša odgovornost je dvostruka - da budemo dostojni nasleđa koje smo primili, ali i da stvorimo ono što će drugi sa ponosom naslediti posle nas - rekla je Milošević.

Ove godine najviše priznanje Srpskog narodnog pozorišta, Zlatnu medalju „Jovan Đorđević”, dobile su Vesna Kesić Krsmanović, koja je kao dirigentkinja Hora doprinela visokom umetničkom nivou i uspehu brojnih operskih produkcija i glumica Tijana Maksimović, koja je svoju bogatu karijeru gotovo u celosti gradila i izgradila u SNP-u. Zlatnom medaljom je nagrađen i Pozorišni muzej Vojvodine. Srebrnu medalju „Jovan Đorđević” dobio je orkestarski muzičar, klarinetista Rudolf Balaž, čija umetnička karijera uspešno traje više od 40 godina, Danica Čeleketić, koja je punih 26 godina obavljala dužnost finansijskog direktora Pozorišta. Bronzana medalja pripala je Ladi Lešu, izvršnom direktoru Opere.

Godišnje nagrade Srpskog narodnog pozorišta dobila su ukupno 32 umetnika, saradnika i člana tehničkog osoblja, a podeljeno je i 27 pohvala.