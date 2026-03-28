PAJU KOPIRALI I NA BLISKOM ISTOKU: Replika Jovanovićeve slike "Igra mačeva" sa potpisom Kirjakosa Souliotisa na aukciji u Atini

JOŠ jedna slika Paje Jovanovića, nazvana "Odmor stražara", činiće ponudu predstojeće aukcije "Orijentalisti", 28. aprila u londonskom "Sadebiju", a na veliku popularnost našeg slikara među svojim savremenicima, nedavno je podsetilo i platno koje je prošlog meseca ponudila aukcijska kuća iz Grčke - "Vergos".

Foto Print skrin aukcijska kuća "Vergos

Kako otkriva za "Novosti" Jelena Medaković, gradski sekretar za kulturu i donedavno direktor Muzeja grada Beograda, koja je na tom mestu bila i u vreme kada je za tu instituciju, upravo u "Sadebiju", nabavljeno delo "Odmor bašibozuka", na aukciji "Predmeti iz grčke istorije i folklora - 19. i 20. veka" 18. februara, u Atini pojavilo se platno "Igra mačeva", zasnovano na istomenoj slici Paje Jovanovića nastaloj 1890. Kopiju ovog dela, čije su dimenzije 97 puta 130 centimetara, nastalu početkom 20. veka, potpisao je Grk, Kirjakos Souliotis. Urađena je u tehici ulje na platnu i procenjena između 4.000 i 6.000 evra. Na aukciji, ipak, nije dobila novog vlasnika.

- Činjenica da se čak i kopije radova Paje Jovanovića nude na aukcijama u svetu govori o nesmanjenom iteresovanju za njega - dodaje Medakovićeva. - Istovremno, mnogo govori i to što su ga savremenici kopirali, jer ukazuje na veliki uticaj koji je imao još kao relativno mladi umetnik. Posebno je zanimljiva priča o samom Kirjakosu Souliotisu, koji je u Egiptu imao čitavu radionicu u kojoj su se kopirale i slike našeg umetnika.

Kako se navodi u knjizi "Egipatski umetnici, 1830- 1930", N. Nikitaridisa, objavljenoj u Atini 2021. godine, Souliotis se rodio u drugoj polovini 19. veka u Konstatinopolju, a 1905. nastanio se u Aleksandriji:

- Zabeleženo je da je bio čovek čija je odvažnost bila bez presedana, sve samo ne slikar, veoma lukav u pronalaženju tla pogodnog za eksploataciju. Tako je ime Kirjakosa Souliotisa, tridesetih godina 20. veka, bilo prisutno širom Egipta, gde je naslikao nebrojeno mnogo portreta, koji su zapravo bili dela njegove originalne i profitabilne manufakture. Iako je sam imao problema čak i da potpiše vlastito ime slikarskom četkicom, uspevalo mu je da svuda sebe predstavi kao slikara, kao i da izdejstvuje, rečima i ubeđivanjem, da dobije porudžbine za portrete sa fotografija, po veoma niskoj ceni. Bez obzira na sve, ti portreti su izrađivani u udaljenim i nepristupačnim radionicama, gde su ih slikali umetnici upitne vrednosti, ali koji su, usled svog siromaštva, bili prisiljeni da svoju veštinu ustupaju za malu zaradu.

Foto V.Strugar Basibozuk usred Amana

Takav vešt trgovac i mahinator, potpisivao je i kopije dela Paje Jovanovića, koja su po svemu sudeći, u to vreme, bile tražene i na Bliskom istoku. Postoji velika mogućnost da i kopija Jovanovićeve slike "Odmor bašibozuka" iz jednog kafića u Amanu, o kojoj je, pre dve godine, u svojoj reportaži o prestonici Jordana pisala novinarka "Novosti" Vukica Strugar, vodi poreklo upravo iz manufakture Kirjakosa Souliotisa.