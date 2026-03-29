PREOKRETANJE PROSTORA U MUZEJU PRIMENJENE UMETNOSTI: Od 2. aprila do 5. maja biće održan 48. Salon arhitekture
U MUZEJU primenjene umetnosti od 2. aprila do 5. maja, biće održan 48. Salon arhitekture, sa temom "Pokrenuti prostor", na kome će biti pretstavljena idejna rešenja, studentski radovi, publikacije i arhitektonske fotografije.
Na predstojećoj manifestaciji, kako je najavio Stevan Martinović, v. d. direktora MPU, biće prisutan snažniji naučno-stručni pristup, dijalog i unapređenje izložbene prakse. Prateći programi Salona osnovanog 1974. godine obuhvatiće radionice za decu, panel-diskusije, javna vođenja kroz izložbu, kao i svečanu dodelu nagrada i priznanja 16. aprila. Salon će biti realizovan u saradnji sa Udruženjem arhitekata Srbije, Asocijacijom srpskih arhitektonskih praksi i Ženskim arhitektonskim društvom (ŽAD).
