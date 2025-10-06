BOGATA IZLAGAČKA JESEN MILIJE BELIĆA: Od Sidneja i Napulja do Čačka

SRPSKI multimedijalni umetnik, koji živi i stvara u Parizu Milija Belić posle uspešnog nastupa na upravo zatvorenoj izložbi Fenestration u Sidneju, pozvan je da učestvuje na Drugom Bijenalu savremene umetnosti u italijanskom mestu Kasađove, u blizini Napulja.

Foto Privatna arhiva

Izložba će biti otvorena od 4. do 24. oktobra u istorijskom ambijentu, nadomak Kraljevske palate, pod simboličnim nazivom "Slobodna volja". Tema slobode odnosi se i na volju shvaćenu kao autentični koren kreativnog čina, kao glavni pokretač neposrednog, neukroćenog umetničkog izražavanja.

Izložena su dela stotinak italijanskih i internacionalnih umetnika, koji predstavljaju različite kulture i kreativne pristupe, od slikarstva do skulpture, od fotografije do digitalne grafike, pa čak i impresivnih umetničkih instalacija. Projekat iz kritičke perspektive podržavaju dva autoritativna istoričara umetnosti - profesor Mino Jorio i profesor Rosario Pinto. Bijenale obuhvata i pozorišne, plesne i programe vezane za poeziju.

Miliju Belića očekuje učešće na još nekoliko izložbi tokom narednih nedelja. Najpre u Češkoj, na izložbi "Istok/Zapad" u galeriji Škroupovka, u mestu Hradec Kralove, od 6. do 19. oktobra, a zatim i u pariskoj galeriji Abstract Project od 15. do 25. oktobra, gde će, u društvu još jedanaest apstraktnih umetnika, predstaviti skulptorska dela. Početkom novembra očekuje ga učešće na najpoznatijem salonu apstraktne umetnosti Ralits Nouvelles u Parizu i dve u Srbiji - "Geometrija", u Prodajnoj galeriji Beograd i Galeriji 73. Biće i među izlagačima Desetog međunarodnog bijenala vizuelnih umetnosti u Čačku, u organizaciji Centra za vizuelna istraživanja "Krug" (Božidar Plazinić) i Kulturnog centra Čačak.