SNAGA ZAVIČAJA: Prvenac Branke Kaličanin "Ko je otvorio košnicu?" pred čačanskom publikom

U ČAČANSKOJ Gradskoj biblioteci "Vladislav Petković Dis" održaće se promocija knjige "Ko je otvorio košnicu?" autorke Branke Kaličanin, u četvrtak 25. septembra, u Čitaonici za dnevnu štampu.

foto promo

Branka Kaličanin rođena je u Gacku, a u svojoj prvoj knjizi otkriva tople i setne priče o porodici, ljudima i vremenima koja nas podsećaju na snagu zavičaja. Ovo književno veče biće prilika da publika oživi uspomene i zavičajna sećanja koja autorka nežno ispisuje u svojim pričama.

U programu učestvuju profesorka čačanske Gimnazije i književnica Aleksandra Mišić, dr Milan Gromović, književni kritičar i recenzent knjige, a odlomke priča čita Natalija Bogdanović.