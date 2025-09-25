SNAGA ZAVIČAJA: Prvenac Branke Kaličanin "Ko je otvorio košnicu?" pred čačanskom publikom
U ČAČANSKOJ Gradskoj biblioteci "Vladislav Petković Dis" održaće se promocija knjige "Ko je otvorio košnicu?" autorke Branke Kaličanin, u četvrtak 25. septembra, u Čitaonici za dnevnu štampu.
Branka Kaličanin rođena je u Gacku, a u svojoj prvoj knjizi otkriva tople i setne priče o porodici, ljudima i vremenima koja nas podsećaju na snagu zavičaja. Ovo književno veče biće prilika da publika oživi uspomene i zavičajna sećanja koja autorka nežno ispisuje u svojim pričama.
U programu učestvuju profesorka čačanske Gimnazije i književnica Aleksandra Mišić, dr Milan Gromović, književni kritičar i recenzent knjige, a odlomke priča čita Natalija Bogdanović.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)