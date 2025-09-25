Kultura

SNAGA ZAVIČAJA: Prvenac Branke Kaličanin "Ko je otvorio košnicu?" pred čačanskom publikom

Vukica STRUGAR

25. 09. 2025. u 11:05

U ČAČANSKOJ Gradskoj biblioteci "Vladislav Petković Dis" održaće se promocija knjige "Ko je otvorio košnicu?" autorke Branke Kaličanin, u četvrtak 25. septembra, u Čitaonici za dnevnu štampu.

СНАГА ЗАВИЧАЈА: Првенац Бранке Каличанин Ко је отворио кошницу? пред чачанском публиком

foto promo

Branka Kaličanin rođena je u Gacku, a u svojoj prvoj knjizi otkriva tople i setne priče o porodici, ljudima i vremenima koja nas podsećaju na snagu zavičaja. Ovo književno veče biće prilika da publika oživi uspomene i zavičajna sećanja koja autorka nežno ispisuje u svojim pričama.

U programu učestvuju profesorka čačanske Gimnazije i književnica Aleksandra Mišić, dr Milan Gromović, književni kritičar i recenzent knjige, a odlomke priča čita Natalija Bogdanović.

