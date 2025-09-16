Kultura

SMEH DO SUZA ZA VEČITOG MLADOŽENJU: Ansambl iz Gračanice prvi put gostovao u beču i osvojio "na mah" sve simpatije publike

Vukica STRUGAR

16. 09. 2025. u 18:22

PUBLIKA bečkog Akcent teatra preksinoć je, od prve do poslednje replike, predstavu "Ženidba" NP Priština sa sedištem u Gračanici, pratila grohotnim smehom i prekidala aplauzom. Zasluge, naravno, pripadaju besmrtnom piscu (Gogolju), rediteljskom znalcu (Milanu Karadžiću) i sjajnom glumačkom ansamblu koji je humorom i furioznom igrom osvojio kompletno gledalište.

СМЕХ ДО СУЗА ЗА ВЕЧИТОГ МЛАДОЖЕЊУ: Ансамбл из Грачанице први пут гостовао у бечу и освојио на мах све симпатије публике

Foto: V. Strugar

Bila je to i "premijerna" predstava u novoj sezoni Akcent teatra, ali i prvo gostovanje u glavnom gradu Austrije našeg pozorišta sa KiM, koje je uprkos teškoćama s kojima se svakodnevno susreće u borbi za opstanak, pokazalo da održava visoke standarde umetničke igre.

Foto: V. Strugar

- "Ženidba" je naša najizvođenija predstava, igrana je više od 70 puta. Gostovali smo s njom širom Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, bili smo i u Frankfurtu, Štutgartu, Cirihu, Bernu, Temišvaru - kaže Predrag Radonjić, direktor gračaničkog teatra. - Veoma sam želeo da dođemo u Beč zbog velikog broja naših ljudi koji ovde žive, pa i relativne geografske blizine. O ovoj poseti smo vodili razgovore i pre korone, ali pandemija i neki drugi događaji sprečili su nas da dođemo. Drago mi je i što smo nastupili povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, praznika koji ima posebno značenje za ljude koji žive van matice.

Foto: V. Strugar

 

Gostovanje kosovskog ansambla realizovano je u saradnji Zajednice srpskih klubova u Beču i naše ambasade u Austriji, a o njihovom nastupu Maša Mihailović, predsednica UO gračaničkog teatra (i direktor Pozorišta "Boško Buha") kaže:

- Ovaj događaj je izuzetno značajan, kako za sam teatar, tako i za dijasporu koja živi u Beču i redovno posećuje predstave. Mogli su da se uvere kakvo je ovo pozorište i kakve reprezentativne glumce ima, a koje je kao i uvek vešto vodio Milan Karadžić, nastojeći da se publika dobro zabavi i to na dobroj, klasičnoj literaturi. Predstava komunicira na više nivoa i s razlogom je najdugovečnija na repertoaru. Dobro je promišljeno i pokazano šta njihov ansambl može i uspeva da nosi u velikom delu kakvo "Ženidba" svakako jeste.

Susret na aerodromu

U ODLASKU slučajno su se na beogradskom aerodromu sreli glumci predstave "Ženidba" i episkop novobrdski Ilarion, vikar patrijarha Porfirija. Do skora su zajedno živeli na Kosovu,a sada su im se putevi na kratko ukrstili: episkop Ilarion je krenuo u Rim,a ansambl u Beč. Ipak, bila je to lepa prilika za kratak razgovor nekadašnjih kolega. Jer, sadašnji episkop  u svetovnom životu bio je nekada izrazito daroviti glumac Rasko Lupulović.

Foto: V. Strugar

 

Da slično raspoloženje i zadovoljstvo deli i dobro odnegovana publika, koja i te kako razlikuje vrednu ansambl predstavu od klasične "tezge", pokazuju i reakcije gledalaca:

- Sjajni glumci, sjajan tekst, sjajna predstava! Nama je u dijaspori jako drago kad imamo priliku da pogledamo predstavu koja dolazi iz domovine, a ovo je jedna od najlepših koju smo u poslednje vreme gledali. Raduje nas i što smo prvi put videli kosovski ansambl. Pokazao se u najboljem mogućem svetlu, pa se nadam da će biti u prilici da nam dođu ponovo - kaže Katarina Milinković, klinički psiholog.

Foto: V. Strugar

 

Gledaoci su se posebno obradovali nekim poznatim licima koje su do sada imali priliku da vide samo na televiziji, ali ne i na pozorišnoj sceni:

- Znali smo da je Milan Vasić sa Kosova i da divno peva, slušali ga često kako priča o svom zavičaju. Nisam do sada gledala ni jednu njihovu predstavu, moram da kažem da su fenomenalni. Baš smo se radovali da ih vidimo ovde i baš smo uživali. Smejali smo se do suza! - reči su medicinske sestre Mirjane Pajić iz Smedereva, koja u Beču živi poslednjih petnaest godina.

Ipak, bilo je u gledalištu i onih koji su u pozorište došli prvi put. Takav je slučaj sa maturantima Srđanom Vasićem i Filipom Milanovićem. Prvi se s roditeljima preselio pre sedam godina preselio iz Jagodine, a drugi je rođen u Beču. Gotovo u glas kažu da je "Ženidba" za njih lepo i novo iskustvo zbog kojeg će sigurno ponovo u pozorište.

Tako su se još jednom potvrdile rediteljeve reči da je imao odličnu glumačku ekipu koja je bila u stanju da iznese jednu univerzalnu priču i maestralno iznijansirane Gogoljeve likove koji nisu crno-beli već vrlo životni, istovremeno podložni i osudi i sažaljenju, i koji zbog svoje bezvoljnosti, teskobe, lenjosti duha i straha da izađu iz sigurne čaure, nisu u stanju da naprave bilo kakav pomak u svojim životima.

Glumačka ekipa

ANSAMBL predvođen Milanom Vasićem u glavnoj ulozi, još jednom je obavio odličan glumački zadatak - ponesen sjajnom reakcijom publike, održao je igru u istom tempu u sat i po predstave, u kojoj je svako od aktera dao svoj maksimum. Uz Vasića, posebne simpatije "pobrali" su Igor Damjanović i Bojan Stojčetović, a svoje likove s puno umeća gradili su i Jelena Orlović, Milena Jakšić, Anika Grujić, Branko Babović, Milorad Kapor, Nebojša Đorđević i Tamara Tomović.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Popularna namirnica može da smanji rizik od MOŽDANOG UDARA
Panorama

0 0

Popularna namirnica može da smanji rizik od MOŽDANOG UDARA

MOŽDANI udar jedan je od vodećih uzroka smrti i invaliditeta u svetu, a povišeni krvni pritisak povezuje se sa više od polovine slučajeva. Ishrana igra važnu ulogu u smanjenju rizika, a upravo namirnice bogate hranljivim materijama mogu da donesu veliku korist za zdravlje srca i krvnih sudova.

16. 09. 2025. u 17:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Promocija knjige „Pokondirena tikva“ na paviljonu Srbije na Ekspo u Japanu
Kultura

0 0

Promocija knjige „Pokondirena tikva“ na paviljonu Srbije na Ekspo u Japanu

TOKOM današnjeg programa na Paviljonu Srbije na Svetskoj izložbi Ekspo u Japanu održana je promocija bilingvalnog izdanja knjige „Pokondirena tikva“ Jovana Sterije Popovića koju su izdali Udruženje sprsko japanskog prijateljstva Hanami i Fondacija "Za srpski narod i državu". Svečanosti su prisustvovali studenti, profesori sa japanskih univerziteta Osaka gde se Expo održava, Čuo, Nagoja, Vaseda kao i renomirani umetnici i sportisti iz Japana.

16. 09. 2025. u 10:56

KRV I PEPEO JASENOVCA U SIMFONIJI HRVATSKOG ZLA: Zečević povodom premijere novog filma Deca Kozare od Lordana Zafranovića
Kultura

0 28

KRV I PEPEO JASENOVCA U SIMFONIJI HRVATSKOG ZLA: Zečević povodom premijere novog filma "Deca Kozare" od Lordana Zafranovića

Ovo je prvi film koji gotovo u celosti otkriva duboki ponor u duši srpskog naroda. Baš zato što smo ga i bili i nismo bili svesni, što nas već više od osamdeset godina progoni kroz san i javu, kroz krvavi i zaumni košmar našeg ukupnog postojanja, mi još ne možemo da povežemo sve te užasne slike u jednu simfoniju zla. To je učinio nama Srbima najveći živi hrvatski filmski reditelj Lordan Zafranović, koji je gotovo slučajno otkrio krv i pepeo Jasenovca radeći nešto drugo u kraju gde je postojao muzej ovog grdnog sudilišta, po prvi put dotaknuvši njegove demonske memorabilije. Sam kaže da je od tog trenutka prestao da normalno živi, da ga je tada obuzela prava manija gonjenja za još i još takvih slika, pa je kopao dublje, divlje i grozničavo, gonjen nekom strašnom morijom koju jedni nazivaju savešću, a drugi Božjom silom u nama.

14. 09. 2025. u 15:25

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)