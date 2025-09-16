SMEH DO SUZA ZA VEČITOG MLADOŽENJU: Ansambl iz Gračanice prvi put gostovao u beču i osvojio "na mah" sve simpatije publike

PUBLIKA bečkog Akcent teatra preksinoć je, od prve do poslednje replike, predstavu "Ženidba" NP Priština sa sedištem u Gračanici, pratila grohotnim smehom i prekidala aplauzom. Zasluge, naravno, pripadaju besmrtnom piscu (Gogolju), rediteljskom znalcu (Milanu Karadžiću) i sjajnom glumačkom ansamblu koji je humorom i furioznom igrom osvojio kompletno gledalište.

Foto: V. Strugar

Bila je to i "premijerna" predstava u novoj sezoni Akcent teatra, ali i prvo gostovanje u glavnom gradu Austrije našeg pozorišta sa KiM, koje je uprkos teškoćama s kojima se svakodnevno susreće u borbi za opstanak, pokazalo da održava visoke standarde umetničke igre.

Foto: V. Strugar

- "Ženidba" je naša najizvođenija predstava, igrana je više od 70 puta. Gostovali smo s njom širom Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, bili smo i u Frankfurtu, Štutgartu, Cirihu, Bernu, Temišvaru - kaže Predrag Radonjić, direktor gračaničkog teatra. - Veoma sam želeo da dođemo u Beč zbog velikog broja naših ljudi koji ovde žive, pa i relativne geografske blizine. O ovoj poseti smo vodili razgovore i pre korone, ali pandemija i neki drugi događaji sprečili su nas da dođemo. Drago mi je i što smo nastupili povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, praznika koji ima posebno značenje za ljude koji žive van matice.

Foto: V. Strugar

Gostovanje kosovskog ansambla realizovano je u saradnji Zajednice srpskih klubova u Beču i naše ambasade u Austriji, a o njihovom nastupu Maša Mihailović, predsednica UO gračaničkog teatra (i direktor Pozorišta "Boško Buha") kaže:

- Ovaj događaj je izuzetno značajan, kako za sam teatar, tako i za dijasporu koja živi u Beču i redovno posećuje predstave. Mogli su da se uvere kakvo je ovo pozorište i kakve reprezentativne glumce ima, a koje je kao i uvek vešto vodio Milan Karadžić, nastojeći da se publika dobro zabavi i to na dobroj, klasičnoj literaturi. Predstava komunicira na više nivoa i s razlogom je najdugovečnija na repertoaru. Dobro je promišljeno i pokazano šta njihov ansambl može i uspeva da nosi u velikom delu kakvo "Ženidba" svakako jeste.

Susret na aerodromu U ODLASKU slučajno su se na beogradskom aerodromu sreli glumci predstave "Ženidba" i episkop novobrdski Ilarion, vikar patrijarha Porfirija. Do skora su zajedno živeli na Kosovu,a sada su im se putevi na kratko ukrstili: episkop Ilarion je krenuo u Rim,a ansambl u Beč. Ipak, bila je to lepa prilika za kratak razgovor nekadašnjih kolega. Jer, sadašnji episkop u svetovnom životu bio je nekada izrazito daroviti glumac Rasko Lupulović. Foto: V. Strugar

Da slično raspoloženje i zadovoljstvo deli i dobro odnegovana publika, koja i te kako razlikuje vrednu ansambl predstavu od klasične "tezge", pokazuju i reakcije gledalaca:

- Sjajni glumci, sjajan tekst, sjajna predstava! Nama je u dijaspori jako drago kad imamo priliku da pogledamo predstavu koja dolazi iz domovine, a ovo je jedna od najlepših koju smo u poslednje vreme gledali. Raduje nas i što smo prvi put videli kosovski ansambl. Pokazao se u najboljem mogućem svetlu, pa se nadam da će biti u prilici da nam dođu ponovo - kaže Katarina Milinković, klinički psiholog.

Foto: V. Strugar

Gledaoci su se posebno obradovali nekim poznatim licima koje su do sada imali priliku da vide samo na televiziji, ali ne i na pozorišnoj sceni:

- Znali smo da je Milan Vasić sa Kosova i da divno peva, slušali ga često kako priča o svom zavičaju. Nisam do sada gledala ni jednu njihovu predstavu, moram da kažem da su fenomenalni. Baš smo se radovali da ih vidimo ovde i baš smo uživali. Smejali smo se do suza! - reči su medicinske sestre Mirjane Pajić iz Smedereva, koja u Beču živi poslednjih petnaest godina.

Ipak, bilo je u gledalištu i onih koji su u pozorište došli prvi put. Takav je slučaj sa maturantima Srđanom Vasićem i Filipom Milanovićem. Prvi se s roditeljima preselio pre sedam godina preselio iz Jagodine, a drugi je rođen u Beču. Gotovo u glas kažu da je "Ženidba" za njih lepo i novo iskustvo zbog kojeg će sigurno ponovo u pozorište.

Tako su se još jednom potvrdile rediteljeve reči da je imao odličnu glumačku ekipu koja je bila u stanju da iznese jednu univerzalnu priču i maestralno iznijansirane Gogoljeve likove koji nisu crno-beli već vrlo životni, istovremeno podložni i osudi i sažaljenju, i koji zbog svoje bezvoljnosti, teskobe, lenjosti duha i straha da izađu iz sigurne čaure, nisu u stanju da naprave bilo kakav pomak u svojim životima.

Glumačka ekipa ANSAMBL predvođen Milanom Vasićem u glavnoj ulozi, još jednom je obavio odličan glumački zadatak - ponesen sjajnom reakcijom publike, održao je igru u istom tempu u sat i po predstave, u kojoj je svako od aktera dao svoj maksimum. Uz Vasića, posebne simpatije "pobrali" su Igor Damjanović i Bojan Stojčetović, a svoje likove s puno umeća gradili su i Jelena Orlović, Milena Jakšić, Anika Grujić, Branko Babović, Milorad Kapor, Nebojša Đorđević i Tamara Tomović.