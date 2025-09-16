Promocija knjige „Pokondirena tikva“ na paviljonu Srbije na Ekspo u Japanu

TOKOM današnjeg programa na Paviljonu Srbije na Svetskoj izložbi Ekspo u Japanu održana je promocija bilingvalnog izdanja knjige „Pokondirena tikva“ Jovana Sterije Popovića koju su izdali Udruženje sprsko japanskog prijateljstva Hanami, a Fondacija "Za srpski narod i državu". Svečanosti su prisustvovali studenti, profesori sa japanskih univerziteta Osaka gde se Expo održava, Čuo, Nagoja, Vaseda kao i renomirani umetnici i sportisti iz Japana.

Foto: Nikola Rogan

Pokondirena tikva napisana je pre blizu dvesta godina - 1838. godine, i predstavlja vredan klasik srpske književnosti čije se poruke i pouke mogu primeniti i na današnje vreme.

Adrijana Barši, predsednica Udruženja Hanami, istakla je da su njihovi projekti uvek usmereni na bilingvalna izdanja. “Prve srpsko-japanske onlajn novine su takođe bilingvalne, kao i ova knjiga koju danas predstavljamo. Sterija je svoj komad napisao u dijalogu, te je on vrlo pogodan za glumu i na srpskom, a od danas i na japanskom. Naš krajnji cilj je da se u japanskim pozorištima i omladinskim trupama igra ovo Sterijino delo, pa da ih ugostimo na EXPO 2027. u Beogradu”, navela je Barši.

Promocija knjige predstavlja nastavak uspešne saradnje između Srbije i Japana u oblasti kulture i obrazovanja, sa ciljem približavanja srpske književne baštine japanskoj publici.

Natalija Jovanović, direktorka sektora za izdavaštvo Fondacije "Za srpski narod i državu" istakla je važnost što je prvi srpski klasik napisan na dva jezika, na srpskom i japanskom ugledao svetlost dana.

“Naša Fondacija već šest godina kroz različite projekte promoviše vrednosti značajne za našu zemlju, kulturu, i nacionalni identitet – to su srpska tradicija, srpsko pismo ćirilica, i najznačajniji događaji iz naše istorije. Jedan deo naših aktivnosti i projekata usmeren je i ka promociji Srbije van granica naše zemlje. Zato nam je posebno drago što danas imamo priliku da predstavimo ovaj naš projekat japanskoj publici.

Do sada smo izdali nekoliko knjiga koje su se bavile likovnom umetnošću, a danas govorimo o jednoj značajnoj komediji odnosno delu iz dramske umetnosti. Sam naslov „Pokondirena tikva“ sugeriše o radnji dela – od tikve je još u davnoj prošlosti pravljenja narodska posuda za vodu i u Srbiji i u Japanu. Kondir je reč koja označava bokal koji se koristio samo u plemenitijim kućama, i otuda ovakav naziv dela – govori se o tikvi koja bi da postane kondir iako je to nemoguće”, pojasnila je Jovanović.

Ona se na kraju zahvalila Udruženju srpsko-japanskog prijateljstva „Hanami“ i istakla da je bio veliki podvig i izazov prevesti delo na jezik sa kojim srpski jezik nema sličnosti i napraviti ovakvu knjigu. Ovo je samo prvi korak u saradnji naše Fondacije sa Japanom i očekujemo i mnogo značajnih zajedničkih projekata i u budućnosti, zaključili su predstavnici Udruženja Hanami i Fondacije "Za srpski narod i državu".