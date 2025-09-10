SLIKE SLOBODANA BOJOVIĆA NA IZLOŽBI U KRAGUJEVCU: Surova stvarnost ovoga sveta

PIŠUĆI o izložbi Slobodana Bojovića, koja će večeras u 19 časova biti otvorena u Umetničkoj galeriji Narodnog muzeja Kragujevca, kustos Tatjana Milosavljević, u katalogu, ističe umetnikov humor i suptilnu potku koja povezuje njegove mulitplikovane ljudske figure, uniformisane ili kostimirane, koji kao da su došli iz nekog podzemnog sveta košmara i snoviđenja, užasa i rugobe.

Foto promo Narodni muzej Kragujevac

- Njegovi likovi su karikaturalni, često i prepoznatljive istorijske ličnosti, a u kontekstu društvenih događaja koji su obeležili neposrednu prošlost - od kovida 19, preko aktuelnih ratova, do kritike ljudskog ponašanja - straha, hipokrizije, provokacija, uz sirov i jak kolorit, ali i verbalnu provokaciju - tekstovi, parole, komentari (koji mogu da budu i ironični i neukusni), čak i psovka - koji daju posebnu notu kompoziciji - na način društvenog komentara, dvosmisleno, ironično, uz pomoć odličnog izbora simbola (na primer cvet, mačka, ptica, srce)- ističe muzejska savetnica.

Ovo Bojovićevo "pozorište sveta" na ovoj izložbi čine četiri poliptiha, otkriva kustotkinja, i dodaje:

- On je, kao autor, potpuno dosledan u svom nepokolebljivo kritičkom pristupu stvarnosti, jer nikad nije odustao od sagledavanja života i sveta oko sebe u svoj njegovoj surovoj stvarnosti.