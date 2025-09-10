Kultura

SLIKE SLOBODANA BOJOVIĆA NA IZLOŽBI U KRAGUJEVCU: Surova stvarnost ovoga sveta

Miljana Kralj

10. 09. 2025. u 17:04

PIŠUĆI o izložbi Slobodana Bojovića, koja će večeras u 19 časova biti otvorena u Umetničkoj galeriji Narodnog muzeja Kragujevca, kustos Tatjana Milosavljević, u katalogu, ističe umetnikov humor i suptilnu potku koja povezuje njegove mulitplikovane ljudske figure, uniformisane ili kostimirane, koji kao da su došli iz nekog podzemnog sveta košmara i snoviđenja, užasa i rugobe.

СЛИКЕ СЛОБОДАНА БОЈОВИЋА НА ИЗЛОЖБИ У КРАГУЈЕВЦУ: Сурова стварност овога света

Foto promo Narodni muzej Kragujevac

- Njegovi likovi su  karikaturalni, često i prepoznatljive istorijske ličnosti, a u kontekstu društvenih događaja koji su obeležili neposrednu prošlost - od kovida 19, preko aktuelnih ratova, do kritike ljudskog ponašanja - straha, hipokrizije, provokacija, uz sirov i jak kolorit, ali i verbalnu provokaciju - tekstovi, parole, komentari (koji mogu da budu i ironični i neukusni), čak i psovka - koji daju posebnu notu kompoziciji - na način društvenog komentara, dvosmisleno, ironično, uz pomoć odličnog izbora simbola (na primer cvet, mačka, ptica, srce)- ističe muzejska savetnica.

Ovo Bojovićevo "pozorište sveta" na ovoj izložbi čine četiri poliptiha, otkriva kustotkinja, i dodaje:

- On je, kao autor, potpuno dosledan u svom nepokolebljivo kritičkom pristupu stvarnosti, jer nikad nije odustao od sagledavanja života i sveta oko sebe u svoj njegovoj surovoj stvarnosti. 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

IZMEĐU IMAGINACIJE I BORBE: Tradicionalno Bijenale mladih ULUS-a, od 10. do 14. septembra
Kultura

0 0

IZMEĐU IMAGINACIJE I BORBE: Tradicionalno Bijenale mladih ULUS-a, od 10. do 14. septembra

POD imenom "Umetnost kao samoorganizovana stvarnost", svečanim otvaranjem na terasi Umetničkog paviljona "Cvijeta Zuzorić", 10. septembra u 19 časova otpočeće tradicionalno Bijenale mladih, pod okriljem Udruženja likovnih umetnika Srbije, koje će okupiti autor iz Austrije, Belgije, Crne Gore, Demokratske Republike Kongo, Hrvatske, Holandije, Kine, Nemačke, Rusije, Švajcarske i Srbije.

10. 09. 2025. u 16:57

ŽIVI SVEDOK ISTORIJE, ČUVAR PAMĆENJA: Na izložbi Prištinska škola biće predstavljeljno 30 dela srpskih likovnih umetnika sa Kosova i Metohije
Kultura

0 0

ŽIVI SVEDOK ISTORIJE, ČUVAR PAMĆENJA: Na izložbi "Prištinska škola" biće predstavljeljno 30 dela srpskih likovnih umetnika sa Kosova i Metohije

TRIDESET slika - radova profesora, saradnika i studenata Fakulteta umetnosti u Prištini, kao i slobodnih kosovskometohijskih umetnika - od kojih najveći broj potiče iz fundusa Galerije Doma kulture Gračanica, sa tradicionalne Vidovdanske likovne kolonije, čine izložbu "Prištinska škola", koja će od utorka, 9. septembra, od 19 časova biti otvorena u Galeriji MTS Dvorane (na prvom spratu).

10. 09. 2025. u 15:38

Politika
Tenis
Fudbal
SVI SU VOLELI ČARLIJA KIRKA I DIVILI MU SE, POSEBNO JA, A SADA VIŠE NIJE SA NAMA Tramp se ponovo oglasio

"SVI SU VOLELI ČARLIJA KIRKA I DIVILI MU SE, POSEBNO JA, A SADA VIŠE NIJE SA NAMA" Tramp se ponovo oglasio