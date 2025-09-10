OTIŠLA JE TIHA SNAGA MUZIČKOG TEATRA: U Pozorištu na Terazijama oprostili se od reditelja i nekadašnjeg upravnika Miše Vukobratovića

KOLEGE, prijatelji i poštovaoci juče su se na komemorativnom skupu u Pozorištu na Terazijama oprostili od dugogodišnjeg reditelja i upravnika kuće u tri mandata, Mihaila Miše Vukobratovića.

foto N.Skenderija

Čoveka, koji je vodio naš jedini muzički teatar u najtežim vremenima, tokom njegove obnove i izgradnje, hrabro se suočavajući sa mnogim problemima i izazovima.

- Kao retko ko, Miša je bio podjednako uspešan u filmskoj,pozorišnoj i televizijskoj profesiji. Uspostavljao je standarde jednog vremena - istakao je v.d. upravnika Rade Marjanović. -Zahvalni smo mu za sve što je učinio za Pozorište na Terazijama, koje za nas osnovano dva puta: prvi put kad je nastalo i drugi put kad nas je Miša, u izuzetno teškom vremenu, 2005. vratio na sadašnju adresu i profilisao kao muzičko pozorište. U pravom trenutku,pravi čovek, na pravom mestu.

foto N.Skenderija

Marjanović je otkrio i da je posle dužeg odsustvovanja sa Terazija pozvao Vukobratovića da ponovo postavi na scenu nekada kultnu predstavu "Priča o konju":

- Dirljivo je sa kolikom radošću je to prihvatio i očiglednom željom da se vrati u pozorište. Sa puno elana dva meseca smo radili na projektu, birali saradnike, pravili podelu. Nažalost, kad je trebalo da sve objavimo, stigla je strašna vest...

Umetnički direktor Željko Javanović naglasio je da će Miša u istoriji srpskog teatra posebno biti upamćen po izgradnji i obnovi Pozorišta na Terazijama:

- U razrušenu zgradu koja se renovirala u nedogled, došao je sa idejom kako sačuvati teatar koji je osnovao njegov televizijski prethodnik Radivoje Lola Đukić - kazao je Jovanović. - Znao je tačno šta treba i kojim redom raditi. U statut je uneo odrednicu da se na Terazijama izvode mjuzikli i muzičke predstave, vizionarski prepoznajući kojim putem treba ići. Dovođenjem svetskih imena poput Četa Vokera, dvostrukog dobitnika nagrade "Toni", prvog saradnika i učenika Baba Fosija, oca modernog mjuzikla, uveo je principe u skladu sa načinom rada na Brodveju i Vest endu. Promovisao je i pravilo da se uloge u svim sektorima (Drama, Hor, Orkestar, Balet) dobijaju isključivo na audiciji.

Gorica Mojović, nekadašnji sekretar za kulturu Grada beograda, podsetila je da se upravo ovih dana navršilo dvadeset godina od kad je otvoreno obnovljeno PnT:

- Ni jedna institucija kao PnT, u svojih 76 godina postojanja, nije se toliko namučila. Na čelo kuće 2000-te došao je Vukobratović, čovek vizije i misije. Pitanje je da li bi,kada i kako, ovo pozorište bilo obnovljeno da nije bilo Miše. Bio je blag, nenametljiv, uvek sa poluosmehom, ali neverovatno odlučan, temeljan i hrabar. Čovek sa petljom. Imao je petlju i da od arhitekata traži prostor za baletsku salu, hor,orkestar,funduse. Pozorište je pre rekonstrukcije imalo oko tri hiljade kvadrata, a posle nje pet hiljada - najvećim delom zahvaljujući njegovim zahtevima.

Da je Miša bio čovek koji je znao da prepozna talenat i da mu pruži šansu, potvdio je glumac Žarko Stepanov:

- Za mene nije bio samo reditelj već vrata u jedan novi svet. Zahvaljujući Miši dobio sam svoju prvu glavnu ulogu u mjuziklu "Briljantin" i tako zakoračio u svet muzičkog pozorišta. Taj trenutak mi je promenio život. Miša je bio tiha snaga. Umeo je da vidi više od onog što je bilo očigledno, imao je osećaj za scenu, za muziku, za ritam života. Njegove predstave su imale dušu kao i on. Njegova dela, duh, sve što je dao pozorištu, živeće i dalje.

foto N.Skenderija

Njegova koleginica Mina Lazarević podsetila je da je PnT više puta bilo pred zatvaranjem i u krizi, ali da je Vukobratović imao osećaj pozorištu i ansamblu treba. Nikada mu nije bilo teško da nešto sprovede, nikada nije rekao "ne može", pa su umetnici uvek znali da će da će im izaći u susret i pomoći, što im je pružalo oslonac i ulivalo snagu.

- Kako razumeti ovako tragičan odlazak našeg prijatelja, kolege, sabrata Mihaila Miše Vukobratovića? Ako je uteha, jedino utešna može biti čudna koincidencija da su najveći odlazili na tako tragičan način - rekao je reditelj Jug Radivojević - Miša je bio moj drug 25 godina. Nikada ga nisam video tmurnog i namrštenog. I u profesionalno napetim situacijama umeo je da ostane vedar i da se prepoznatljivo smeje i tako razoružava nametnutu tenziju. Miša je bio odgovoran, sistematičan, neverovatno vredan i posvećen čovek. Uporan, čestit, marljiv, spreman da pomogne drugima. Brzog hoda i uvek raskopčanih rukava. Za mene je bio personifikacija čoveka koji nikada nije prestajao da radi. Imam utisak da je radio više i duže nego što je živeo. Od njega sam učio kako se podiže jedna teatarska kuća, sa kakvom količnom ljubavi se mora živeti u teatru i za teatar. Hvala ti stavaroče, graditelju, prijatelju.

S nekadašnjim upravnikom, na svoj način, oprostili su se na kraju ljudi iz tehnike spuštajući mašinerija (koju je upravo on pokrenuo) na scenu u znak pozdrava, šaljujući mu svoju ljubavi i zahvalnost za sve što je uradio na PnT i poručujući da njegove "mašine" nikad neće stati.