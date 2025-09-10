Kultura

OPERA „TRAVIJATA „ OTVORILA JESENJU SEZONU U KRAGUJEVCU: Kamerna verzija na otvorenom

Vesna Hadžić

10. 09. 2025. u 08:00

„Kamerna verzija opere „Travijata“ Đuzepea Verdija izvedena je na otvorenom, ispred Amidžinog konaka u krugu Narodnog muzeja Šumadije. Ovo nesvakidanja uzvedba opere rezultat je saradnje kragujevačkog Muzičkog centra i Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu.

OПЕРА „ТРАВИЈАТА „ ОТВОРИЛА ЈЕСЕЊУ СЕЗОНУ У КРАГУЈЕВЦУ: Камерна верзија на отвореном

Foto : V.H.

Režiju kamerna verzije opere „Travijata“ potpisuje Gabrijele Ribis, uz asistenciju Vanese Koduti. U narativnom delu nastupio je Čedomir Štajn, a muzičku interpretaciju su vodili Isidora Moles, Stevan Karanac i Bogdan Milošević na klaviru. Ulogu čuvene Violete Valeri, kurtizane iz Pariza davnih vremena, tumačila je, Isidora Moles, sopran.

-Priprema opere jedan vrlo važan deo. Mi smo ih sprovodili u kragujevačkoj Prvoj tehničkoj školi i to je jedan važan način za širenje operskog  nasleđa i formiranja buduće, mlade publike koja je imala priliku da čuju probe i da se malo bolje upoznaju sa muzičkim materijalom. Mi se nadamo da su oni bili i da će tek biti deo naše brojne publike - rekao je Gabrijele Ribis, umetnički direktor opere.

Opera „Travijata“  je 2023. godine postala nematerijalno blago UNESKO-a. 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SLIKE SLOBODANA BOJOVIĆA NA IZLOŽBI U KRAGUJEVCU: Surova stvarnost ovoga sveta
Kultura

0 0

SLIKE SLOBODANA BOJOVIĆA NA IZLOŽBI U KRAGUJEVCU: Surova stvarnost ovoga sveta

PIŠUĆI o izložbi Slobodana Bojovića, koja će večeras u 19 časova biti otvorena u Umetničkoj galeriji Narodnog muzeja Kragujevca, kustos Tatjana Milosavljević, u katalogu, ističe umetnikov humor i suptilnu potku koja povezuje njegove mulitplikovane ljudske figure, uniformisane ili kostimirane, koji kao da su došli iz nekog podzemnog sveta košmara i snoviđenja, užasa i rugobe.

10. 09. 2025. u 17:04

IZMEĐU IMAGINACIJE I BORBE: Tradicionalno Bijenale mladih ULUS-a, od 10. do 14. septembra
Kultura

0 0

IZMEĐU IMAGINACIJE I BORBE: Tradicionalno Bijenale mladih ULUS-a, od 10. do 14. septembra

POD imenom "Umetnost kao samoorganizovana stvarnost", svečanim otvaranjem na terasi Umetničkog paviljona "Cvijeta Zuzorić", 10. septembra u 19 časova otpočeće tradicionalno Bijenale mladih, pod okriljem Udruženja likovnih umetnika Srbije, koje će okupiti autor iz Austrije, Belgije, Crne Gore, Demokratske Republike Kongo, Hrvatske, Holandije, Kine, Nemačke, Rusije, Švajcarske i Srbije.

10. 09. 2025. u 16:57

Politika
Tenis
Fudbal
SVI SU VOLELI ČARLIJA KIRKA I DIVILI MU SE, POSEBNO JA, A SADA VIŠE NIJE SA NAMA Tramp se ponovo oglasio

"SVI SU VOLELI ČARLIJA KIRKA I DIVILI MU SE, POSEBNO JA, A SADA VIŠE NIJE SA NAMA" Tramp se ponovo oglasio