OPERA „TRAVIJATA „ OTVORILA JESENJU SEZONU U KRAGUJEVCU: Kamerna verzija na otvorenom
„Kamerna verzija opere „Travijata“ Đuzepea Verdija izvedena je na otvorenom, ispred Amidžinog konaka u krugu Narodnog muzeja Šumadije. Ovo nesvakidanja uzvedba opere rezultat je saradnje kragujevačkog Muzičkog centra i Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu.
Režiju kamerna verzije opere „Travijata“ potpisuje Gabrijele Ribis, uz asistenciju Vanese Koduti. U narativnom delu nastupio je Čedomir Štajn, a muzičku interpretaciju su vodili Isidora Moles, Stevan Karanac i Bogdan Milošević na klaviru. Ulogu čuvene Violete Valeri, kurtizane iz Pariza davnih vremena, tumačila je, Isidora Moles, sopran.
Opera „Travijata“ je 2023. godine postala nematerijalno blago UNESKO-a.
