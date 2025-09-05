PORODIČNE TAJNE, LJUBAV I KONFLIKTI KOJI MENJAJU PRAVILA: Ne propustite novu tursku seriju ‘Familija’ od 8. septembra na RTV PINK!
PRIPREMITE se za seriju koja će vas držati prikovane za TV ekrane – napeta, emotivna i puna porodičnih spletki.
Od ponedeljka, 8. septembra, svakog dana na RTV PINK počinje emitovanje nove turske serije "Familija" (u originalu – "Aile"). U glavnim ulogama, u kojima su briljirali - gledaćemo Kivanča Tatlituga, jedanog od najpoznatijih turskih glumaca, koji je glumio u hit seriji koja se emitovala na Pinku – "Ljubav iz osvete" i Serenaj Sarikaju, koju znamo iz jedne od najgledanijih serija koja se takođe emitovala na Pinku – "Polje lala".
Aslan Sojkan je na čelu jedne od najmoćnijih i najzloglasnijih kriminalnih porodica u Istanbulu, ali prava snaga ove porodice krije se u gvozdenoj ruci njegove majke Hulje, koja drži porodicu na okupu uz nepisana, ali neraskidiva pravila – najvažnije od kojih je: "Od stola se ne beži!"
Sve se menja kada Aslan prekida porodičnu večeru zbog Devin, prelepe i pametne psihološkinje koju je tek upoznao. Njihova ljubav budi strasti, ali i sukobe, jer Devin ne može da odoli da ne "dijagnostikuje" duboke porodične probleme u ovoj disfunkcionalnoj porodici. Da li može da izleči rane ove moćne porodice i da se izbori sa samim Aslanom, koji krije svoje mračne strane?
Uz Kivanča Tatlituga (Aslan) i Serenaj Sarikaju (Devin), u seriji igraju i poznata imena turske kinematografije: Nur Surer, Nejat Isler, Džanan Erguder, Jusra Gejik, Umutdžan Utebaj i mnogi drugi.
Rediteljski tim čine Ahmet Katiksiz, Gokčen Usta i Etkin Bajladi, dok scenario potpisuju Hakan Bonomo, Adildžan Guresči, Erdi Isik, Ali Kobanbaj i Bengi Ozogut.
Priča koja će prati tradicionalni život u Turskoj sa dozom modernog načina življenja, ali sa stavljanjem porodice na prvo mesto. Serija "Familija" preispituje sa psihološke strane moralne vrednosti i vaspitanje koje nosi jedna porodica i da li je to ispravno ili ne, tako da će mnogi gledaoci moći da se identifikuju sa istom.
Ne propustite Familiju – seriju koja donosi strast, tajne i borbu za moć unutar porodice, koja počinje sa emitovanjem od 8. septembra svake večeri na RTV PINK!
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Ogroman leš misterioznog bića isplivao na poznatu plažu, svi se pitaju ŠTA JE TO? (FOTO)
LEŠ tajanstvenog i ogromnog stvorenja isplivao je na popularnu plažu Kefn Sidan na jugu Velsa i iznenadio lokalne stanovnike i turiste, javlja San.
04. 09. 2025. u 18:31
Komentari (0)