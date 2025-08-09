Kultura

PREMINUO LEGENDARNI IVAN KRASKO: Ruski glumac kojeg su obožavali milioni, uz njega su odrastale generacije

В.Н.

09. 08. 2025. u 12:46

POSLANIK Zakonodavne skupštine Sankt Peterburga Aleksandar Ržanenkov saopštio je da je narodni umetnik Rusije Ivan Krasko preminuo u 94. godini.

ПРЕМИНУО ЛЕГЕНДАРНИ ИВАН КРАСКО: Руски глумац којег су обожавали милиони, уз њега су одрастале генерације

Foto: Profimedia

O tome je pisao u svom  Telegramu.

„Danas je preminuo Ivan Ivanovič Krasko. Reći da je ovo nenadoknadiv gubitak znači ne reći ništa“, primetio je poslanik.

Ržanenkov je naglasio da je za milione bio voljeni glumac, glas koji smo prepoznavali od prvih reči, lice sa kojim su odrastale čitave generacije.

„Za mene je Ivan Ivanovič bio prijatelj. Pravi, redak, bez laži... Ostavio je za sobom ogromno stvaralačko nasleđe, ali najvažnije - uspomene u srcima“, dodao je.

Ranije je objavljeno da  je Krasko hospitalizovan i da se nalazi u bolnici.

(RT)

