PONOVO "HAJDUK VELJKO U BEOGRADU": Uz film, novo izdanje romana Gradimira Stojkovića pred čitaocima
NOVO izdanje kultnog romana Gradimira Stojkovića (1947-2025) "Hajduk u Beogradu", sa posebnim koricama iz istoimenog filma koji uskoro stiže u bioskope, 13. avgusta pojaviće se pred čitaocima.
Ovaj nagrađivan roman o odrastanju, uklapanju i o nedoumicama mladih, i posle više od trideset godina nosi u sebi univerzalne poruke o prijateljstvu i zajedništvu. Važan kao prekretnica u domaćoj književnosti za decu i mlade, "Hajduk u Beogradu" podseća na nezamenljivost iskrenosti i poštenja.
Glavni junak Gligorije Pecikoza Hajduk dolazi iz sela u Beograd i polazi u osmi razred. Trudi se da bude prihvaćen i kao izvanredan košarkaš, i kao dobar drug, i kao odličan đak, i odgovoran sin. Rastrzan između novih iskustava i osećanja, Hajduk će se nositi sa raznim preprekama i otkriti da postoji sila koja sve može da promeni i uzburka - ljubav...
U filmu "Hajduk u Beogradu" (režija Milan Todorović) glavnu ulogu tumači mladi Todor Jovanović, a njegove roditelje Sloboda Mićalović i Dragan Mićanović. U velikoj glumačkoj ekipi su i Nikola Kojo, Srđan Timarov, Ana Lečić, Milena Predić, Jelica Sretenović, Pavle Jerinić i drugi, a premijera je najavljena na jesen.
