REDITELJ OBJAVIO TUŽNU VEST: Preminuo poznati glumac

Novosti online

07. 08. 2025. u 17:46

POLjSKI filmski i glasovni glumac Tomaš Jaroš je preminuo.

Foto: Pixabay

Tomaš Jaroš je preminuo u ponedeljak, 4. avgusta u 63. godini.

Tužnu vest o njegovoj smrti objavio je reditelj Darijuš Kosmovski.


 

