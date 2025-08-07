REDITELJ OBJAVIO TUŽNU VEST: Preminuo poznati glumac
POLjSKI filmski i glasovni glumac Tomaš Jaroš je preminuo.
Tomaš Jaroš je preminuo u ponedeljak, 4. avgusta u 63. godini.
Tužnu vest o njegovoj smrti objavio je reditelj Darijuš Kosmovski.
