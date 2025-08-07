Kultura

LINIJA NA STO NAČINA: Grupna međunarodna postavka, autorski projekat grafičarke Ane Marinkoivć

Miljana Kralj

07. 08. 2025. u 15:40

MEĐUNARODNA izložba "Linija", koja se ovom likovnom temom bavi već peti put, biće otvorena u petak, 8. avgusta, u 20 časova, u "Slavoljub baru", u organizaciji autorke projekta, grafičarke Ane Marinović i Udruženja "Kreativna fabrika".

ЛИНИЈА НА СТО НАЧИНА: Групна међународна поставка, ауторски пројекат графичарке Ане Маринкоивћ

Silueta, Minja Miletić, foto promo

 Na postavka će predstaviti radove 57 autora iz zemlje i regiona. Reč je o delima iz oblasti likovnih i primenjenih umetnosti, nastalim u tehnikama - crtež, slika, akvarel, grafika, fotografija, kolaž, digitalni radovi, mozaik, skulptura. Izložba će biti otvorena do kraja avgusta. 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠOKIRAO IH SVE: Nikola Jokić pokazao koliko želi zlato sa Srbijom na Evrobasketu 2025!

ŠOKIRAO IH SVE: Nikola Jokić pokazao koliko želi zlato sa Srbijom na Evrobasketu 2025!