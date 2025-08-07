ĐOGU KOČIČEVA NAGRADA ZA ŽIVOTNO DELO: Pesnik svih vrednosti slobode

ZA celokupno književno delo na srpskom jeziku, Gojku Đogu pripala je ovogodišnja Kočićeva nagrada Udruženja književnika Republike Srpske.

Foto V. Danilov

Priznanje koje se dodeljuje piscu koga odlikuje slobodarski duh Petra Kočića, čistota i punoća srpskog jezika, kao i visokoestetske umetničke vrednosti ukupnog dela, pripalo mu je jednoglasno, i to prema odluci žirija u kome su bili Željka Avrić, Duško M. Petrović i Željka Pandžić. Inače, na Konkurs za dodelu ove nagrade, pristiglo je 14 prijava.

U obrazloženju zbog čega je pripala Đogu, između ostalog stoji da se već od 1967. i prve pesničke zbirke "Tuga pingvina" oglasio kao pesnika autentičnog glasa i modernog senzibiliteta, kakav je i danas.

- Jedan je od onih pesnika, i uopšte književnih stvaralaca, koji osim što poseduje osoben senzibilitet sagledavanja i poimanja sveta, on je i pesnik snažnog kritičkog impulsa i životno osveštenog osećaja vrednosti i nezamenljivosti slobode u svim njenim vidovima- zaključili su članovi žirija, oidnjsećajući na njegovu "vunenu trilogiju" - "Vunena vremena" (1981), "Crno runo" (2002) i "Klupko" (2018).

U obrazloženju se ostiče i da književno delo i život Đoga, predstavljaju "svojevrsnu odbranu nasušno važnog fenomena humanistike, a to je autonomija pesnika i pesničkog čina, autonomija umetnosti". Govorne i jezičke pesničke forme, ovoga autora, kako je ocenjeno, na tragu su Momčila Nastasijevića, Stanislava Vinavera, Vaska Pope, a pre svih Laze Kostića, jer ukrštaju staro i novo.

- Đogo bez patetičnosti, pokazuje koje su neslućene mogućnosti jezika i kako je jezik, ne samo temelj književnosti, već i oružje i oruđe koje neprikosnoveno garantuje nacionalnu i svaku drugu egzistenciju srpskog naroda, Kočiću na ponos - stoji u odluci priznanja za celokupno književno delo.