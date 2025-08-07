NAGRADA ZA "VETRE, PRIČAJ SA MNOM": Film Stefana Đorđevića pobedio na Međunarodnom filmskom festivalu Guanajuato (GIFF) u Meksiku.

Kultura

FILM "Vetre, pričaj sa mnom" reditelja Stefana Đorđevića osvojio je nagradu za najbolji međunarodni dugometražni igrani film na prestižnom međunarodnom filmskom festivalu Guanajuato (GIFF) u Meksiku.

Žiri festivala dodelio je nagradu "...za duboko iskren i hrabar prikaz najintimnijih bolova, kao i mogućih puteva ka izlečenju." Kako se navodi, Đorđevićevo ostvarenje izdvaja se sposobnošću da poveže filmski, esejistički i poetski izraz, dostojanstveno osvetljavajući smrt kao ključnu dimenziju života.

- Njegov formalni pristup, koji spaja porodičnu intimnost sa prisustvom prirode, pretvara slike u meditativnu refleksiju o samom činu postojanja, čineći ovaj film i njegovo gledanje duboko dirljivim i inspirativnim - ističe se u obrazloženju.

Inspirisan ličnim iskustvima reditelja, film prati Stefana, koji se vraća kući kako bi sa porodicom proslavio bakin rođendan, prvi put posle majčine smrti. Vođen željom da završi film o svojoj majci i da pomogne povređenom psu, povratak kući postaje početak njegovog putovanja ka isceljenju. Film je inspirisan stvarnim događajima, a u njemu glume članovi njegove porodice.

Igraju Negrica Đorđević, Stefan Đorđević, Boško Đorđević, Đorđe Davidović, Budimir Jovanović, Ljiljana Jovanović, Marina Davidović, Vidak Davidović, Ana Petrović, Jana Mihajlović, Jakov Mihajlović i pas Lija.

Ostvarenje "Vetre, pričaj sa mnom" nastalo je u koprodukciji Srbije, Slovenije i Hrvatske, i predstavlja još jedno snažno autorsko ostvarenje u filmografiji Stefana Đorđevića, poznatog po poetičnim i vizuelno upečatljivim filmovima koji se bave ličnim, društvenim i ekološkim temama. Inače, na ovogodišnjem 38. izdanju Bolzano Film Festival Bozen (BFFB) u Italiji osvojio je glavnu nagradu za najbolji film u takmičarskom programu.

Stefan Đorđević je završio osnovne i master studije kamere na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Diplomirao je sa kratkim igranim filmom "Kamen u ruci" u režiji Stefana Ivančića, koji je premijerno bio prikazan u ACID programu Kanskog filmskog festivala. Režirao je kratki igrani film "Poslednja slika o ocu", koji je selektovan na preko 50 internacionalnih festivala i nagrađen je na festivalima u Lokarnu, Sarajevu, Zagrebu, FAF-u i drugim. Kratki dokumentarni film "Portret umirućeg džina" je prikazan na smotri Venecijanskog Bijenala arhitekture 2021. u sklopu srpskog paviljona i imao je premijeru na festivalu FIPA DOC.

