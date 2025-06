NAJAVLJENA MUZIČKA PREDSTAVA "NA SLOVO NA SLOVO": Dečja filharmonija, Fondacija "Deca deci" i MTS dvorana oživljavaju kultni serijal

KULTNA, televizijska serija za decu, "Na slovo, na slovo" nastala početkom 70-ih godina, inspirisana bezvremenskim tekstovima Duška Radovića i originalnom muzikom Miodraga Ilića Belog, biće oživljena u okviru muzičke predstave za decu "Na slovo na slovo" - 27. septembra kada će doživeti svoju premijeru u mts Dvorani.

Foto Muzej Jugoslavije

To su danas u prisustvu medija najavili glumci Tamara Radovanović, Ivan Jevtović, Ljubiša Jovanović umetnički koordinator Fondacije “Deca deci” i dirigent orkestra Dečje filharmonije i Jelena Kostadinović Burazor, PR mts Dvorane.

Kako se došlo do ideje da se kultni serijal, preobrazi u muzičko-scenski spektakl i tako otrgne od zaborava, objasnio je ispred Fondacije "Deca deci" dirigent Ljubiša Jovanović:

Foto: Filip Olćan

- Jako sam srećan što je mts Dvorana prihvatila ovu sjajnu ideju koja je nastala zapravo iz višedecenijskog prijateljstva i saradanje, koju sam ja imao sreću u životu da ostvarim i sa Draganom Ilićem Ilketom koji je sin Miodraga Ilića Belog, koji je autor muzike i sa Milošem Radovićem koji je Duškov sin i sa kojim sam radio neke prve projekte čak pre 40 godina. Jedan trenutak je strahovito bitan kada mi je Miloš poslao tekstove prvih 20 epizoda "Na slovo na slovo". Ta ustreptalost koju čovek doživi kada ima u svojim rukama nešto što je takva ekipa ljudi radila pre 54 godine, zaista predstavlja mogućnost da dodirnemo to božansko koje nam nudi umetnost i to umetnost za decu.

- Vrlo precizno su opisane sve scene, svaka reč, svaki tekst koji se tu nalazi je zaista remek delo i uvek sam se pitao šta to ljudi u sebi nose da bi mogli na nedeljnom nivou da prave takve stvari. Presrećan sam zbog Dečije filharmonije, jer mislim da je to naša misija, da nekim novim generacijama dajemo najlepše od onoga što je nastalo na ovom tlu i ovom gradu i zemlji, a umetnost Duška Radovića i Miodraga Ilića Belog to sigurno jeste. Za mene je ovo bio san koji će postati java i jedva čekam septembar da realizujemo to - istakao je Jovanović.

Foto: Filip Olćan

Dodao je reči ushićenja što će sarađivati sa celom ekipom glumaca:

- Sa Ivanom sarađujem godinama, a bio sam blizak i sa njegovim ocem Vladom, koji je i bio spona za nas dvojicu, sa Anom Sofrenović sam često sarađivao takođe, a Tamara je jedan divan, pretalentovani leptir koji je sleteo u naše jato.

Ono što posebno izdvaja ovu predstavu je to što će u njoj učestvovati deca, kako u simfonijskom orkestru, tako i kao mali glumci. Tim povodom biće organizovana audicija za decu koja bi volela da glume uz glumačke veterane, a koja će trajati od 20. juna do 1. jula, a sve informacije biće dostupne na društvenim mrežama mts Dvorane, Fonacije Deca deci i Dečije filharmonije i na sajtu https://decadeci.com/.

Glumac Ivan Jevtović objašnjava posebnosti rada sa decom:

Foto: Filip Olćan

- To je možda i najveći izazov za glumca, ali meni je to lagano, jer sam posle studija glume prvo bio član anasambla Pozorišta "Boško Buha" i onda sam tokom 30 godina profesionalne glume, uvek bio toliko radoznao da sam sve vreme održavao kontakt sa klincima na raznim projektima poput Kolibrija i Dečije filharmonije i zapanjio sam se koliko su ta mala bića virtuozna i koliko mogu da učine na sceni i to uživo, što je upravo izazov i inspiracija za ono do čega smo danas došli.

- Mislim da je najbolje da se u svakom smislu okrenemo deci i mladima i okrenuti se onome što je vredelo, a sve što je napisao Duško Radović je velika inspiracija. Oduševljen sam koliko je sve ono što je Radović napisao pre pola veka, direktno povezano sa našom svakodnevicom, tako da je moja želja kao nekog ko oblikuje ceo taj dramski deo da se ispoštuje kompletna vrednost matičnog dela, da se požrtvovano vratimo onim vrednostima i Mići i Aćimu i svemu onome što je Duško napisao - rekao je Jevtović.

Foto: Filip Olćan

Glumica Tamara Radovanović sa svoje strane je rekla da je sa decom lako raditi:

- Sva moja iskustva su bila iskrena sa njima i moj savet mališanima koji će se prijaviti je da ne treba puno da razmišljaju, veće da se igraju, da veruju u nju kao da je stvarnost. Mislim da deci nije potrebno mnogo, oni instinktivno osećaju i svoje talente i svoje želje i instiktivno reaguju na svet. Kada se nose na tom talasu sva su deca lepa.

Jelena Kostadinović Burazor, pr mts Dvorane istakla je da je sada već tradicionalna saradnja sa Fondacijom Deca deci i Dečjom filharmonijom prerasla u divno prijateljstvo, te da su deca ta koja imaju najveću moć u spajanju prošlosti, sadašnjosti i budućnosti:

- Poznato je da mts Dvorana podržava sve projekte u koje su uključena deca. Ponosni smo što smo deo ove priče koja za cilj ima edukaciju i oživljavanje kulturne baštine čiji su nosioci mali ljudi koji imaju veliku moć- a to su naša deca - rekla je Burazor i dodala da će se karte za predstavu naći u prodaji od 25. juna.

Foto: Filip Olćan

Kada su u pitanju muzički aranžamani , oni će biti u novom ruhu, a učesnici konferencije otkrili su i repertoar od 12 pesama Duška Radovića koje će biti izvedene na događaju. U pitanju su pesme: Na slovo na slovo, Uspavanka za Aćima, Petronije, Sve je pošlo naopačke, Januarske zvezde bele, Šta da rade dlanovi, Mađioničar, Abardareva 1, Satovi, Klackalica, Ala je to lepo, Slika i prilika.

Glavni cilj projekta koji u novom ruhu donosi na scenu čuveni serijal biće edukacija, ali autori, kao i učesnici projekta složni su u jednom, da će ova predstava ostaviti poseban trag na kulturnoj mapi naše zemlje, te da će nastaviti da se izvodi ne samo u mts Dvorani, već i širom Srbije.