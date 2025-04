U MUZEJU VUKA I DOSITEJA: Knjiga o prosvetitelju

PROMOCIJA knjige "Otvorite oči uma! Dositej Obradović - poučenija novogdoba" Gorana Perčevića održaće se danas u Muzeju Vuka i Dositeja, a povodom dana sećanja na srpskog prosvetitelja.

Goran Perčević, direktor "Interkomerca", Foto Z. Jovanović

- Dositej nam je opet tako neophodan. Da ukaže na to jeste osnovna misija ove knjige - ocenio je prof. dr Aleksandar Jerkov. - Ona je poziv čitaocu da uzme u pamet Dositejevu pouku, da usvoji njegovo veliko delo i da brine o sebi. U doba tehnološke kontrole nad svetom i neoliberalističkog potkopavanja humanizma, veštačka inteligencija će nastojati da utiša kritičku misao i njen doseg. Da bi veštačka inteligencija bila samo pomoćno sredstvo i alatka, a ne sredstvo konačne opresije, potrebno je otvoriti oči uma. To nam veli veliki starac Dositij, čudesni pisac prvog hibridnog romana u svetskoj književnosti, ustanik koji uzvikuje vostani Serbije, ali vostani da bismo celoj Evropi pokazali svoje svetlo lice. Niko nikada nije ništa bolje rekao, a knjiga "Otvorite oči uma" podseća na to.

Foto Muzej Vuka i Dositeja

Akademik Darko Tanasković je istakao da je Perčević "po drugi put" doveo svojom korisnom knjigom Dositeja među Srbe i to na podsticajan i inovativan način, neposredno ga povezujući sa pojavama i problemima sadašnjosti i budućnosti.