ODLAZAK LEPOG OCA RALFA: Na Havajima preminuo poznati glumac Ričard Čemberlen (1934 - 2025)

NEPOSREDNO uoči svog 91.rođendana, od posledica moždanog udara, preminuo je poznati američki filmski i televizijski glumac Ričard Čemberlen.

Foto: Printscreen/ YouTube - RoundTop1000

Džordž Ričard Čemberlen rođen je 31.marta 1934. u Los Anđelesu, kao mlađi sin Čarlsa i Elze Čemberlen. Dve godine kasnije porodica se preselila na Beverli Hils. Već po završetku srednje škole važio je za mladića sa najboljim manirama. Sklonost ka umetnosti odvela ga je na studije slikarstva i čuveni Pomona koledž u Klermontu, ali se vremenom sve više interesovao za glumu. Ipak, snovi o budućoj karijeri morali su da na kratko da se prekinu: otišao je u vojsku i dve godine proveo u Koreji , gde je stekao čina narednika .

Po povratku u SAD, Čemberlen se posvetio glumačkom poslu. Pojavljivao se u malim ulogama bez ikakvog formalnog obrazovanja,zato je slobodno vreme provodio na časovima glume. Baš u to doba, MGM je pripremao televizijsku verziju "Dr Kilder" (1961-1966) i tražio mladog glumca za glavnu ulogu. Mada je bio trideset šesti na kasting listi, za samo jedno veče pojavljivanje u ovoj seriji donelo mu je svetsku popularnost. Kako je "preko noći" postao velika zvezda, svedoči podatak da je primao dvanaest hiljada pisama nedeljno - više od Klerk Gebla na vrhuncu slave. Serija je donela Čemberlenu i prvi "Zlatni globus",kao i druga priznanja.

Ipak, mladi glumac nastavio je da radi na sebi, predano odlazeći na časove dikcije i pevanja. Njegovi albumi, objavljeni početkom 60-ih postali su hitovi, a jedna od pesama (Three Stars Will Shine Tonight), zasnovana je na temi "Dr Kilder" .

Kada se završilo snimanje ovog TV naslova, Čemberlen je odbijao druge uloge u serijama: želio je da se posveti filmu i pozorištu. To ga je odvelo u Englesku, gde je živio oko četiri godine, a kruna boravka bila je prilika da igra Hamleta 1968. godine. Uloga danskog kraljevića donela mu je oduševljenje i publike i kritike. Krajem sedamdesetih likom Džona Blektorna u mini seriji "Šogun " još jednom je "overio" veliki uspeh. Važio je za trećeg izuzetnog glumca, posle Šona Konerija i Alberta Finija.

Još jednom će Čemberlen osvojiti srca gledalaca (posebno žena) širom planete: 1982. ulogom sveštenika Ralfa u mini seriji "Ptice umiru pevajući", sa Rejčel Vord. Usledili su uspesi i u drugim televizijskim projektima, tako da je stekao nezvaničnu titulu "kralja mini serijala".

Devedesetih godina postao je i zvezda pozorišnih predstava "Moja lepa dama" i "Zvuk muzike". Početkom novog milenijuma pojavio se u jednoj epizodi "Očajnih domaćica", nastupao na regionalnoj turneji mjuzikla "Spamalot", imao je i sporednu ulogu u TV seriji "Braća i sestre"...

Iako ga je obožavao lepši pol, Čemberlen je bio "ubeđeni" homoseksualac: prvo u vezi sa kolegom Veslijem Erom, a kada je 1977. upoznao glumca, producenta i pisca Martina Rabeta, počeo je da živi s njim u vanbračnom braku na Havajima. Uspeo je i da ga registruje kao svog partnera, kako bi u budućnosti imao pravo na njegovu imovinu. Zanimljivo je da su njih dvojica 1985. igrali braću u filmu Allan Kuatermain and the Lost Citi of Gold.

Ostaće upamćen Ričard Čemberlen i u drugim poznatim naslovima, a neki od njih sz "Tri musketara", "Pakleni toranj", "Poslednji talas" i "Bornov identitet".

Otvoreno srce POZNATI glumac je 2005.godine napisao autobiografiju pod nazivom "Razbijena ljubav" i u njoj svedočio od dugogodišnjoj borbi sa svojom homoseksualnom orijentacijom. Knjiga opisuje i sve faze njegovog duhovnog razvoja, a njena glavna ideja je da ljubav i sreća postoje u čoveku koji živi otvorenog srca. Kada je obelodanio da je gej, ta vest gotovo nikoga nije iznenadila: šokantnije je bila činjenica da je tek u 68. godini odlučio da priča o svojoj seksualnosti. Iako su tabloidi mnogo ranije o tome pisali, sam nikada nije želeo o tome da govori. Jer, nije sebe prihvatao kao gej muškarca - otkriva u memoarima. Takođe, plašio se da ovo priznanje može itekako ugroziti njegovu karijeru.