TRIJUMF NEZAVISNIH FILMSKIH MAJSTORA: Šta govori izbor Američke akademije da važni Oskari odu u ruke nezavisnoj produkciji

SVI ovde volimo filmove. A kad smo se u njih zaljubili? U bioskopima! Gledajući ih u njima sa ostalim posetiocima, zajedno strepimo, plačemo, smejemo se, plašimo, i u vremenu kad je svet podeljen više nego ikada ranije, ovo je izuzetno važno. Takvo iskustvo ne možemo steći kod kuće.

A bioskopi su danas u problemu, posebno nezavisni, bore se za opstanak i na nama je da ih podržimo. Filmski stvaraoci, nastavite da pravite filmove za veliko platno, znam da ću ja to raditi. Distributeri, potrudite se da predstavljate filmove u bioskopima. Roditelji, vodite decu u bioskope, tako ćemo stvoriti novu generaciju poštovalaca i filma i stvaralaca. Gledajte filmove u bioskopima. Živeo nezavisni film!

Primajući treću nagradu Oskar, od četiri koliko je osvojio pre nekoliko dana u Los Anđelesu, rekao je ovo režiser Šon Bejker. Trijumf njegove "Anore" (priznanje za najbolji film, režiju, glavnu žensku ulogu i montažu) i doprinos "Brutaliste" Brejdija Korbeta, koji je skupio tri zlatne statue (glavna muška uloga, muzika i kamera) istakli su značaj nezavisnog filma. Za razliku od naslova koji za nastajanje crpe stotine miliona dolara, "Anora" je imala početni budžet od šest miliona, dok je "Brutalista" koštao nešto više od devet miliona dolara. Poređenja radi, drugi deo "Dine", kome je pripao Oskar za najbolji zvuk i vizuelne efekte, imao je u džepu 190 miliona dolara!

- Na dodeli nagrada Američke filmske akademije, 2008, Oskar za najbolju pesmu je dobio film Once. Kompozitor Glen Hansard je primio nagradu i rekao da su oni film snimili za manje od milion dolara, želeći da ohrabri mlade neafirmisane filmske radnike da veruju u svoje snove. Ovogodišnji dobitnici glavnih Oskara pripadaju tzv. malim produkcijama, što predstavlja trijumf nezavisnog filma, godinu dana posle trijumfa "Openhajmera" i "Barbi". Mislim da je u pitanju samo tendencija, moda ili izraz epohe u kontekstu post #me too, woke i cancel kulture. Multikulturalizam kao protivnik opresivnom sistemu nove američke politike, jer svi znamo koliko je Holivud kontra Trampa. Da podsetimo, uvek je bilo malih, nezavisnih filmova koji su činili razliku i nosili jaku političku poruku, "Zelena knjiga" na primer. Ali ovo je prvi put da se Oskari grupišu i levitiraju oko ideje malog nezavisnog filma - kaže, za "Novosti" dr Aleksandar S. Janković, profesor FDU, sa Katedre za teoriju i istoriju.

"Anora", pobednik Kanskog festivala i osvajač jedne od najprestižnijih kinematografskih nagrada, Zlatne palme, priča je o ljubavi, požudi, novcu i nezasitoj želji za srećom i uživanjem. Anora je mlada egzotična igračica iz Bruklina (Miki Medison) koja se, ubrzo po upoznavanju, udaje za Vanju, sina ruskog oligarha. Kada vest stigne do Rusije, mladoženjini roditelji kreću za Njujork, rešeni da ponište brak...

Breme talenta

U "Brutalisti" Brejdija Korbeta (na slici) pratimo sudbinu mađarskog Jevrejina, genijalnog arhitekte Lasla Tota (Ejdrijen Brodi). Emigrirajući iz Evrope posle Drugog svetskog rata, dolazi u Ameriku, kako bi ponovo izgradio svoj život, profesiju i bio sa suprugom, Eržebet (Felisiti Džouns), od koje je tokom rata bio razdvojen. Sam, u tuđoj, čudnoj zemlji, Laslo se nastanjuje u Pensilvaniji, gde bogati industrijalac, Harison Li van Bjuren (Gaj Pirs), prepoznaje njegov talenat. Ali moć i nasleđe imaju i ogromnu cenu...