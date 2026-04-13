POZNATO STANJE ŽENE NA KOJU JE PAO DEO SKELE: Oglasio se UKCV, puštena na kućno lečenje

ŽENA stara 55 godina koja je danas nešto posle 14 časova povređena u Bulevaru Mihajla Pupina u centru Novog Sada, kada je na nju pao deo drvene skele, primljena je u UKCV, i posle pružene lekarske pomoći , puštena je na kućno lečenje.

Kako navode u ovoj zdravstvenoj ustanovi, danas je primljena pacijentkinja sa povredama zadobijenim na ulici nakon padadela skele. Nju je u UKCV dovezla Služba hitne pomoći.

-Pacijentkinja D.D. 55), nakon obavljene kompletne dijagnostike, pružene lekarske pomoći i brade rane je puštena na dalje kućno lečenje - navode u PR službi UKCV.