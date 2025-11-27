POGINULI ŽESTOKI MOMAK BIO RANJEN U ŽELEZNIKU: Masalušić izbegao smrtonosnu zamku

U VIŠEM sudu u Beogradu u toku je sudski postupak za ranjavanje Aleksandra Masalušića (37) 21. decembra 2023. godine

Foto: Društvene mreže

Optužnica je podignuta protiv trojice okrivljenih dok se za četvrtim i dalje traga.

Tužilac ovu ekipu tereti da su kritičnog dana nameravali da ubiju Masalušića ispred jednog auto-otpada u Železniku. Kada je on zaustavio auto i izašao iz vozila, optuženi su zapucali na njega.

Masalušić je preskočio haubu svog auta i sakrio se, dok su napadači pobegli. Sam se odvezao do Urgentnog centra. Utvrđeno je da ga jedan od metaka pogodio u rame.

Podsetimo, Ana Radović i njen prijatelj Aleksandar Masalušić su 23. novembra, u nedelju popodne krenuli sa Zlatibora za Beograd. Devojka se poslednji put čula sa bratom u 18.45 časova kada mu je navela da prolaze Ovčarsko-kablarsku klisuru. Međutim, kako se nakon toga nije javljala, zabrinuta porodica sutradan je prijavila njen nestanak policiji.

Upali u betonski propust

- Dosadašnjom istragom utvrđeno je da se nesreća desila u nedelju oko 19 časova navodno, usled neprilagođene brzine "audi" je sleteo s puta, probio zaštitnu bankinu i upao u betonski propust koji se nalazi na sto metara od prometne magistrale Čačak-Požega - podseća naš sagovornik i dodaje:

- Od siline udarca Ana i njen prijatelj Aleksandar na licu mesta su od zadobijenih povreda preminuli. Njihova tela bila su zarobljena u betonskom bezdanu tri dana sve dok ih njihovo vozilo nisu pronašli. Potraga je bila dodatno otežana jer je "audi" nakon udesa upao u rupu koja je maltene iste visine, dužine i širine kao skupoceni džip, pa se smrskana olupina nije mogla videti golim okom.

Tokom jučerašnjeg dana satima je trajalo izvlačenje automobila, a kako je to izgledalo možete pogledati u video-snimku ispod: