MAJKA STANA NE ZNA JOŠ DA SU JOJ JE UBIJEN MUŽ I MLAĐI SIN: Potresno svedočenje komšinice - ovo mi je rekla telefonom iz bolnice (VIDEO)

В.Н.

15. 11. 2025. u 11:56

KOMŠINICA Anka Grujić ispričala je za "Novosti" da majka Stana koja se nalazi u bolnici još uvek ne zna da su joj u Zavidincu ubijeni muž i mlađi sin.

Foto: Novosti

- Stana nije ništa rekla sem da je na hirugiji sa starijim sinom, mlažim ne zna šta se desilo i sa mužem. Ja joj kažem: šta vam se to Stano desilo? A onda odgovara da ne može još ništa priča. Oni su jedna mučena i divna i poštena porodica, živi isključivo od rada. Meni je rođaka rekla da je pročitala da su to udarne vesti bile, da su nastradali otac i sin, da je majka i drugi sin u bolnici, a ja njoj nisam ništa rekla sa su joj ovi mrtvi - rekla je vidno potresena komšinica Anka Grujić za "Novosti". 

Ovom prilikom još jedan očevidac je ispričao za "Novosti" šta se tačno dogodilo.

- Čuo sam pet šest hitaca s tim što je prvi bio najglasniji pa onda sve slabiji verovatno su trčali i bežali nadole. Tela oca i sina nađena su na desetak metara jedno od drugog a majka i drugi sin u dvorištu povređeni. Majka je uspela da zove policiju pre nego što je bila povređena - naveo je drugi očevidac.

Podsetimo, muškarac S.M. (49) uhapšen je sinoć zbog sumnje da je u selu Zavidinci kod Babušnice izvršio dvostruko ubistvo, ranjavanje jedne osobe, kao i nanošenje povreda ženi, majci, odnosno supruzi ubijenih. Kako saznajemo, on je u razgovoru sa policijom priznao zločin i pokazao je pištolj koji je bacio.

