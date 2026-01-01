DEŠIFROVANjE podataka sa jednog od dronova, koje je Ukrajina lansirala u noći 29. decembra, otkrilo je da je konačna meta bio objekat u rezidenciji predsednika Rusije Vladimira Putina, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Foto: Profimedia

Ruske obaveštajne službe izvukle su iz jednog od oborenih drona podatke sa letačkim zadatkom.

„Tokom specijalne tehničke ekspertize navigacionog sistema jedne od ukrajinskih bespilotnih letelica, koja je oborena u noći 29. decembra 2025. godine u vazdušnom prostoru Novgorodske oblasti, predstavnici ruskih specijalnih službi uspeli su da izvuku datoteku učitanu u nju koja sadrži zadatak leta“, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo je istaklo da je dešifrovanjem podataka utvrđeno da je konačna meta napada bespilotne letelice bio jedan od objekata u rezidenciji ruskog predsednika u Novgorodskoj oblasti.

Ministarstvo je istaklo da će Rusija predati američkoj strani dešifrovane podatke.

Ranije je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio da je kijevski režim izveo teroristički napad na rezidenciju predsednika Rusije u Novgorodskoj oblasti u noći 29. decembra koristeći 91 bespilotnu letelicu.

Prema rečima ministra, Rusija zbog ovog terorističkog napada ne namerava da se povuče iz pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, on je napomenuo da će pregovaračka pozicija Rusije biti preispitana.

(Sputnjik)