KATARINI OTAC PUCAO U GLAVU, LEKARI JOJ SE BORILI ZA ŽIVOT: Jezivi detalji svirepog ubistva u Beču

K. M. (24) je treća žrtva brutalnog zločina koji je počinio njen otac N. M. (44) u Beču. Ona je podlegla povredama koje je zadobila 16. septembra, kada ju je upucao u glavu otac N. M. u njihovom stanu u Beču.

Foto: Printskrin

Tog dana, N. M. je u porodičnom stanu počinio višestruko ubistvo. On je ubio svoju suprugu, ranio ćerkinog muža i ćerku koja se 3 dana borila za život. N. M. je nakon jezivog zločina imao okršaj i sa austrijskom policijom, nakon čega je počinio samoubistvo.

Podsetimo, u trenutku jezivog zločina u stanu je bilo i dvoje male dece, unučića osumnjičenog za ubistva, kao i njegova najmlađa ćerka.

Sudeći po fotografijama sa društvenih mreža, ubijena Z. je bila veoma vezana za svoje tri ćerke, i neretko su objavljivale zajedničke fotografije na kojima su nasmejano pozirale.

Podsetimo, N. M. je izvršio zločin 16. septembra u stanu u Beču. On je, nakon zločina, pokušao da pobegne sa lica mesta. “mercedesom” je jurio ulicama Beča, policija je pokušala da ga zaustavi, ali tada je usledila razmena vatre. On je ipak pobegao nakon toga, a policija je pronašla ubrzo njegovo telo u automobilu. Sumnja se da je izvršio samoubistvo.

Svedok Joan Ile (56), koji živi na devetom spratu, ispričao je za “Krone” o stravičnom zločinu.

"U 20 časova moja žena je bila u vešernici, a ja sam upravo gasio računar jer radim od kuće. Odjednom sam čuo sedam hitaca. Tačno sam brojao. Zaista sam šokiran. Nažalost, pucnji stalno odjekuju u ovom kraju", rekao je muškarac, koji je i sam otac dvoje dece, prenosi Crna hronika info.

U stanu bilo i troje dece

Prema pisanju “Heute”, policija je pronašla telo žene (44) u stanu, kao i dve osobe – ćerku (24) i njenog dečka (26) koji su u teškom stanju hitno prevezeni u bolnicu. Oni su imali prostrelne rane.

U stanu u kojem se dogodio višestruki zločin bilo je troje dece: ćerka N. M. i Z, stara 15 godina i dvoje mališana – dece ubijene K, pisao je “Heute”.

Sumnja se da je motiv ovog zločina predstojeći razvod osumnjičenog muškarca i njegove supruge.

Ranjeni mladić je ispričao da je motiv ljubomora i razvod koji je ona želela.

Ćerka upozorila komšije

Neposredno pre jezivog zločina, komšija je u liftu sreo Srpkinju koju je nešto kasnije upucao otac i njenu bebu. Ona je navodno rekla da ima “loš predosećaj”.

" Nemojte da se iznenadite ako danas čujete buku. Moji roditelji se razvode", rekla je.

(Telegraf)