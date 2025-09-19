OVO JE KATARINA (24) KOJU JE OTAC UPUCAO U GLAVU: Tri dana se borila za život - pre zločina rekla da ima loš predosećaj
KATARINA M. (24) treća je žrtva brutalnog zločina koji je počinio njen otac Nenad M. (44) u Beču.
Prema navodima austrijskih medija, Katarina je jutros podlegla povredama koje je zadobila 16. septembra, kada ju je upucao u glavu njen otac u njihovom stanu u Beču.
Tog dana, Nenad je u porodičnom stanu počinio višestruko ubistvo. On je ubio svoju suprugu Zlaticu, ranio muža svoje ćerke i ćerku koja se tri dana borila za život.
Nenad je nakon jezivog zločina imao okršaj i sa austrijskom policijom, nakon čega je počinio samoubistvo.
U trenutku zločina u stanu je bilo i dvoje male dece, Nenadovi unuci, kao i njegova mlađa ćerka.
Podsećamo, porodična svađa je izbila u utorak uveče oko 19.30 časova, a komšinica je za "Heute" ispričala kako je samo nekoliko trenutaka pre tragedije srela ćerku Srbina i njenu bebu.
Kako je rekla, mlada žena joj je navodno rekla da ima ''loš predosećaj'' i dodala:
- Nemojte se iznenaditi ako danas bude još glasnije. Moji roditelji se razvode - ispričala je komšinica za "Heute".
