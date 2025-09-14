Zločin

PRVI SNIMCI JEZIVOG UBISTVA U NIŠU: Muškarac (28) ubijen nakon rasprave sa dva hica, deca počela da vrište (FOTO/VIDEO)

Ј. Ћосин

14. 09. 2025. u 19:19

KAKO saznaju "Novosti", muškarac iz Niša upucan je sa dva hica u prisustvu velikog broja dece.

ПРВИ СНИМЦИ ЈЕЗИВОГ УБИСТВА У НИШУ: Мушкарац (28) убијен након расправе са два хица, деца почела да вриште (ФОТО/ВИДЕО)

FOTO: Novosti

Dvojica muškaraca posvađali su se ispred jedne zgrade u Niškom naselju u blizini parka, nakon čega je prvi izvadio oružje i upucao drugog sa dva hica. 

FOTO: Novosti

 

Jezivo ubistvo se dogodilo naočigled velike grupe dece koja su počela da vrište. 

FOTO: Novosti

 

Hitna pomoć je pokušala reanimaciju, ali upucanom muškarcu nije bilo spasa.

FOTO: Novosti

 

U toku je potraga za ubicom.

