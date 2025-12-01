ZA UBISTVO U UGRINOVCIMA DEVET GODINA ZATVORA : Bojan Tatomirov osuđen u Višem sudu u Beogradu

BOJAN Tatomirov (26) iz Kikinde osuđen je u Višem sudu u Beogradu na devet godina zatvora zbog ubistva Dražena Delevića (33) iz Budve, pošto je Apelacioni sud potvrdio presudu Višeg suda u Beogradu.

Z. U.

Zločin se dogodio u beogradskom naselju Ugrinovci u decembru 2022. godine, a Tatomirovu je izrečena jedinstvena kazna, pošto je pravosnožano osim za ubistvo Delevića, osuđen i za nedozvoljeno nošenje oružja.

Zločin se, podsetimo, dogodio 7. decembra 2022. kada je Tatomirov iz pištolja nakon kraće rasprave sa Draženom Delevićem, koji je automobilom došao ispred kuće u kojoj je osuđeni živeo kad podstanar. Tatomirov je tokom rasprave, iz pištolja na kom je obrisan fabrički broj pet puta pucao u glavu i telo Delevića, koji je stajao na ulici pored automobila, a potom pobegao automobilom s mesta zločina.

Podsetimo, Tatomirov je tokom suđenja izjavio da je prevozio migrante za Delevića jer mu je bio neophodan novac, ali da je pre zločina saopštio žrtvi da to više ne želi da radi. Tvrdio je da mu je Delević zbog toga pretio.

- Tog dana me je nazvao i rekao "možeš li da prebaciš jedan paket klijentu", a ja sam odgovorio da neću više da radim. On je rekao: "Polomiću ti ruke i noge, pa ćeš raditi". Uplašio sam se. Te sam pretnje ozbiljno shvatao. Tad sam popio viski i popušio marihuanu da se opustim. Ja nisam koristio drogu i tu marihuanu sam imao, jer mi je Dražen mesec dana ranije dao i bilo je da se naprave dva džointa. Pola sata posle tog poziva Dražen i Daka, koji je radio za njega prevoz migranata i droge, došli su ispred moje kuće u Ugrinovcima - rekao je između ostalog u svojoj odbrani, tvrdeći da se uplašio jer je mislio da Delević ima pištolj i da će da ga ubije.

Apelacioni sud u obrazloženju odluke naveo je da nije prihvatio odbranu.

- Prvostepeni sud pravilno našao da su se u radnjama okrivljenog stekla sva bitna i objektivna i subjektivna obeležja krivičnog dela ubistvo i krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, pravilno neprihvatajući stav odbrane da se radi o krivičnom delu ubistvo na mah kao i teze odbrane da je krivično delo izvršeno u nužnoj odbrani ili eventualno u prekoračenju nužne odbrane - navodi se u odluci Apelacionog suda.

Kako je Kurir ranije pisao, izricanju presude pred Višim sudom u Beogradu prisustvovali su roditelji ubijenog Delevića, koji su u maloj sudnici sedeli odmah iza okrivljenog. Kada se sve završilo, majka je iz torbice izvadila sliku sina i stavila je ispred lica osođenog Tatomirova.

- Gledaj ga, pogledaj ga dobro. Noćima da ga sanjaš - kazala je majka osuđenom.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

Uviđaj u Zavidincu: Prvi ekskluzivni detalji sa terena