DA SE NISAM USPANIČIO, BILO BI MNOGO KRVAVIJE: Na suđenju u vezi zločina u "Ribnikaru" citirane Kostine reči

SUĐENjE i u parničnom postupku protiv Koste, Miljane i Vladimira Kecmanovića, osnovne škole "Vladislav Ribnikar" i države Srbije, a po tužbi porodice Dukić, čiju je ćerku Adrianu Kosta ubio u masovnom zločinu 3. maja 2023. godine u "Ribnikaru", završeno je danas u Višem sudu u Beogradu. Stranke će u narednom periodu dobiti pisanu presudu.

S. J. M.

Ovo je četvrto okončano suđenje protiv Kecmanovća i ostalo je još da se završi parnica za nadoknadu nematerijalne štete po tužbi tada ranjenog dečaka A. B.

Sudija je odbio predlog zastupnika Kecmanovića Marine Ivelje da se uradi novo komisijsko veštačenje Koste na okolnosti sposobnosti njegovog rasuđivanja tada, procene ličnosti i motivacije da počini takav zločin. Stavio je van snage i rešenje za neposredno saslušanje razredne 7/2 Dragane Tomić, na čijem je ispitivanju od početka parnice insistirala zastupnik Dukića Snežana Dunjić. Razredna ni juče nije došla da svedoči. Ona je kako je rekao sudija poslala obaveštenje da je sprečena i dostavila je medicinsku dokumentaciju sa istim navodima kao i prethodni put.

U sudu su ipak, saslušani veštaci, koji su radili Kostino psihijatrijsko - psihološko veštačenje. Predsednik Komisije doktor Miodrag Stanković odgovarao je na pitanje da objasni kontradiktornost u nalazu da je Kosta imao suženje svesti 80 sekundi i da ga je to omelo da upravlja svojim postupcima, a onda kažu da je tokom većeg dela izvršenja bio svestan i sposoban za rasuđivanje.

- Ja ne vidim tu kontradiktornost. Taj kratak period, za koji on kaže da se ne seća, nije omeo izvršenje radnje, koja je pre toga bila dobro isplanirana i pripremljena i većim delom izvršena. On je sam izjavio da ga je to omelo da do kraja sve sprovede, da broj žrtava bude i veći. Isplanirao je i da zaštiti svoj život. On je tačno znao posledice onoga šta radi. Po njegovim rečima istraživao je kako je to kažnjivo, Zakon Srbije, kakve su konsekvence takvih dela u drugim državama, ne samo u SAD. Hteo je da delo bude veliko i teško. Znao je da je konsekvenca zatvor - rekao je veštak Stanković.

Pitanje Ivelje da li kaže da je Kosta želeo da bude u zatvoru sud je odbio. Usledilo je pitanje, šta je dovelo do toga da Kosta svoj plan prekine?

- Po njegovim rečima kada se našao pored prozora, percipirao je da ranac nije kod njega i da je sebe razoružao, izbacio šanžer i iskočio kroz prozor. Mi nismo utvrdili da je prekinuo zločin, uradio je šta je hteo. Nismo prepoznali ni da je afekat straha kod njega uticao da stane - kazao je veštak odgovarajući na pitanja.

Ivelja je citirala da je Kosta rekao, "dobro da sam se uspaničio, jer da nisam, mnogo bi krvavije bilo" i pitala da li je to uticalo na prekid. Veštak je kazao da je to uticalo na prekid svesti, a ne da prekine da ubija.

Sudija je zabranio nekoliko pitanja Ivelje, poput onoga šta znači da Kosta nije razmatrao uticaj na porodice ubijene dece i da li je bio u stanju da se bavi tim širim konceptom, pošto je veštak kazao da je Kosta znao posledice, ali se nije bavio time kako će okolina da reaguje.

Ivelja je pitala da li su i oni utvrdili kao u izveštaju kliničkog psihologa u bolnici gde je Kosta smešten, da Kosta izbegava da se suočava sa realnošću i da ima poremećaj ličnosti, a veštak Stanković je kazao da su u nalazu konstatovali šta su utvrdili.

Psiholog Aneta Lakić dopunila je kolegu da se dovodi u pitanje da li kod Koste zaista postoji to nesećanje događaja iz učionice od 80 sekundi, a koje su oni ipak prihvatili.

- Njegovi odgovori kažu drugačije. On je znao tačno gde je kamera i mi njegovu paniku nismo videli na snimku. Kada smo ga pitali da li se uzbudio kada je gledao krv, on kaže nisam gledao krv, samo tela, što ukazuje da se on ipak seća toga iz učionice - navela je Lakić.

Advokat Ivelja je imala primedbu na kontradiktornosti veštačenja, gde kažu da je Kostin iskaz dosledan, a onda veštak Lakić da mu ne veruje u pogledu nesećanja. Zatim da ga je zaustavilo to što je bio bez municije u učionici, a to nije tačno, jer je itekako imao municije i drugi pištolj kod sebe. I na kraju da je požurio da izvrši zločin dok ne napuni 14 godina i bude krivično odgovoran, a veštak u sudu sada kaže da je hteo da ode u zatvor.

NIKO NE RAZMATRA RAZLOGE KOSTINOG ZLOČINA

ZASTUPNIK Kecmanovića Marina Ivelja kazala je posle suđenja da je utisak da je i u ovom, ali i u drugim suđenjima Kecmanovićima unapred doneta presuda.

- Pro forme se odredi šta treba da se odradi i formalno ispoštuje zakon, dozvoli se postavljanje osnovnih pitanja koja neće probiti vreme koje je sudija odredio taj dan, teži se tome da se sve skrati, da se onemogući postavljanje važnih pitanja i suštinski ne razmatraju i ne utvrde stvari koje je potrebno u ovom teškom i velikom slučaju, da bi smo generalno znali zašto se sve desilo, šta je dovelo do toga, kakvi su bili odnosi u porodici, kakav je taj dečak bio. Niko ne želi da dublje analizira i razmatra ono što je od ključnog značaja za sve u Srbiji. Neuobičajeno je da sudija odbacuje skoro svako pitanje i ne dozvoljava veštacima da se izjasne o onome što je jako važno - kazala je Ivelja navodeći da ima mnogo primedbi koje su više pravne prirode.

DUNjIĆ: RAZREDNA ZNA MNOGO

ADVOKAT Snežana Dunjić tražila je od suda da naloži prinudno dovođenje razredne Dragane Tomić, jer sumnjaju da ona simulira svoje loše psihičko stanje i sud je to sve odbio.

- Ovo je bilo sedmo ročište na koje je pozvana razredna 7/2 i koja se sedmi put nije pojavila. Vrlo smo iznenađeni odlukom suda, jer je sudija najavio da će ispuniti svoju obavezu da će je pozvati, novčano kazniti i na kraju prinudno dovesti u sud. Mnogi svedoci iz škole su ukazivali da je razredna znala i mogla da zna mnogo više činjenica na osnovu kojih bi se utvrdili razlozi nastanka ove tragedije, a tu je i razlog nepružanja pomoći tog dana, a na osnovu dokaza iz krivičnih spisa - kazala je Snežana Dunjić posle suđenja.

Ona je dodala i da su posle skoro dve godine od podnošenja zahteva dobili odgovor od Ministarstva odbrane da je Vladimir Kecmanović 2002. godine oslobođen služenja vojnog roka i to trajno, a pre toga je četiri puta po dve godine odlagao, sve iz medicinskih razloga. Kako kaže ne može da otkriva, koji su to razlozi.