PREMINUO MALOLETNIK KOJI JE PUCAO NA BOŽIĆ U DEDU I BABU

В.Н.

11. 01. 2026. u 13:00

MALOLETNIK (16) koji je na Božić, 7. januara, pucao u dedu i babu u porodičnoj kući na Zvezdari, a potom ispalio hitac u sebe, preminuo je u bolnici.

Tinejdžer je, podsetimo, posle zločina koji je počinio, pronađen u lokvi krvi a sumnja se da je motiv krvavog pira bio novac. 

Kako se nezvanično saznaje, njegov deda ima teške povrede glave, dok su babi polomljene obe ruke jer je pokušala da zaštiti stomak koji je unuk nameravao da joj ispali hitac. 

Podsetimo, u međuvremenu, po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je i otac maloletnika zbog sumnje da je zanemarivao i zlostavljao decu. Prema nezvaničnim informacijama, tinejdžer i njegov mlađi brat živeli su na Zvezdari sa babom i dedom. 

- Sumnja se da je babu i dedu napao pošto su odbili da mu daju 18.000 evra. Navnodno, optuživao ih je da imaju dug prema svom sinu, odnosno njegovom ocu - otkriva izvor Kurira. 

Otac maloletnika, kako saznajemo, danas je priveden na saslušanje u tužilaštvo, ali je odlučio da se brani ćutanjem, posle čega je tužilaštvo sudu predložilo da mu odredi pritvor do 30 dana. 

