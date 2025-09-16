BRAJKOVIĆ JEDVA HODAO U ZATVORU: Suđenje čuvarima zbog surove smrti osuđenika u Padinskoj Skeli

NA suđenju zaposlenima u zatvoru "Padinska Skela" čuvarima Slađanu Kovačeviću, Dušanu Komazecu, Stefanu Pavloviću, Zoranu Krstiću i doktorki Vesni Sredojević za nesavestan rad u službi, koji je za posledicu imao smrt prekršajnog zatvorenika Stanimira Brajkovića pušten je snimak iz zatvora na kom se vidi Brajković kako jedva hoda.

Foto: Fejsbuk

Pošto je svedok na suđenju čuvar Nebojša Sibinčić, koji je u bloku gde je bio Brajković počeo d aradi 1. februara, četiri dana pre njegove smrti, tvrdio da je Brajković ujutru vođen kod lekara, jer mu nije bilo dobro, a na snimku stoji vreme od 12.05 časova, sudija je naložio da mu se prikaže snimak i da se ponovo izjasni.

Na snimku se vidi Stanimir, koji vuče noge i teško hoda, te se rukom povremeno drži za rebra, a iza njega ide muškarac, koji ga drži ispod ruku. Pored njih ide Sibinčić, a nekoliko sekundi kasnije dolazi drugi zatvorenik, koji ulazi u ćeliju sa flašicom u ruci.

- Ovo je bilo ujutru kad smo ga odveli lekaru, pa kad se vraćao iz ambulante. Ne znam zašto piše da je bilo u podne. Ne razumem ni zašto jedan od kažnjenika nosi tečnost, koju mu je doktorka dala da pije. Mada, nema šanse ni da vreme na kameri kasni tri-četiri sata - bio je zbunjen svedok, koji nije znao da kaže ko se od Stanimirovih cimera vidi na snimku.

Sibinčić je rekao da ga je kolega na početku smene obavestio da je Brajkoviću pozlilo, da je u krevetu i da nije dobro.

- Došao je medicinski tehničar Miroslav Stojanović, a cimeri iz sobe su ga spustili dole. Data mu je neka tečnost i rečeno mu je da je popije u roku od sat vremena. Imao je problem sa pritiskom. Nakon sat vremena je rekao da mu je mnogo bolje. To je bilo oko 9.30. Kad sam rekao da je skakao po sobi na jednoj nozi da mi pokaže da je bolje, meni su se ljudi smejali. Između 11 i 12 sati je vikao cimer iz sobe i rekao je da je Stanimir Brajković pao. Pregledao sam ga i imao je površinsku ogrebotinu u predelu bubrega. Zvao sam nadzornika Slađana Kovačevića i zdravstvenu službu i doktorka Vesna Sredojević je došla u sobu da ga pregleda - rekao je svedok.

On je ispričao da je doktorka rekla je da je Brajković već dobio odgovarajuću terapiju za pritisak i da je potrebno malo vremena da deluje. Dodao je da je bio komunikativan, ali je teško govorio.

- Ujutru nije mogao da govori, ali posle podne je mogao. Na podeli ručka je i dalje ležao. Oko 15 sati mu je bilo bolje i sedeo je za stolom. U 19 sati kada sam predao smenu ustao je na brojanju - kazao je čuvar.

Upitan više puta da li je siguran da se u ćeliju popela doktorka Vesna Sredojević, on je bio siguran, pa posle nije, pa da je siguran da je došao neko od medicinskog osoblja, pa onda da misli da je bila ona.

Doktorka Sredojević je tvrdila da 1. i 2. februara nije ulazila u sobu 14 u kojoj je bio Brajković, niti ga je videla i da je o njegovim povredama obavestio sada optuženi čuvar Stefan Pavlović 3. februara.