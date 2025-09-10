KO JE KOGA GURAO, A KO RAZBIO FLAŠU: Suđenje za ubistvo u mladenovačkoj kafani

OKRIVLjENI za teško ubistvo Dušana Antonijevića i učestvovanje u tuči pre dve godine u kafani kod Mladenovca izjašnjavali su se danas na suđenju u Višem sudu u Beogradu na fotodokumentaciju Uprave kriminalističke policije sa uviđaja u kafani.

Foto: Društvene mreže/N. Skenderija

Oni tvrde da nisu krivi, pa su ukazivali na detalje na fotografijama, koji bi mogli da im idu u prilog.

Danijel Simić, koji je uz Marka Pitulića i Bojana Puketu optužen za teško ubistvo Antonijevića u saizvršilaštvu tvrdio je da je sedeo na stolici i refleksno ustao kada je metež počeo.

- Posle sekund ili dva Dušanov sin Viktor Antonijević me obuhvatio rukama i gurao unazad do drugog stola i tu sam pao. On me je oborio. Dve flaše od piva koje se vide ispod moje stolice su cele i neoštećene. Jedna je Saše Stepanovića, a druga je moja, a u optužnici se navodi da je ta moja flaša razbijena - kazao je Danijel Simić i pokazivao na slikama gde se nalazio, gde je pao, da mu se tu vide i papuče, koje su mu spale i ostale u restoranu.

Njegov brat Marko Simić optužen sa još Milošem Jankovićem i Sašom Stepanovićem za učestvovanje u tuči pokazao je da je sedeo na čelu stola, okrenut ka muzici.

- Kada je krenulo ustao sam i video da Viktor Antonijević gura Danijela do drugog stola. Krenuo sam za njima i pomerio Viktora sa Danijela. Stepanović je tada izlazio iz toaleta i pomogao mi. Podigli smo Danijela i izašli napolje - tvrdio je Marko Simić.

Optuženi Bojan Puketa naveo je da je u trenutku izbijanja nereda bio okrenut ka muzici i pokazao da je sedeo na prvoj stolici do zida i klavijature.

- Okrenuo sam se i video da se Dušan izdvaja iz gužve kao da pliva i glavom udara u zid i pada na pločice - rekao je Puketa i pokazivao je u sudnici kako je to izgledalo. - Nisam video da ga je neko gurnuo. Ja sam tada držao flašu piva u ruci i krenuo ka gužvi da razdvajam i neko mi je dok sam bio u prolazu između stolova izbio flašu iz ruke i ona je odletela do zida u koji je Dušan udario i razbila se. Video sam kako pivo peni na podu. Dve pevačice su rekle da je Pitulić gurnuo Dušana do našeg stola i da sam ga ja udario flašom. Na fotografijama se vidi da kod našeg stola nema nema nijedan delić flaše, ni na stolu, ni oko njega. Svi delići tog stakla su 3 ili 4 metra dalje, kod drugog stola.

Puketa je analizirao i grlić pivske flaše na kojem je pronađen njegov DNK trag i koji je fotografisan kao trag ostao na mestu zločina.

- Vidi se da se taj grlić nalazi ispod stola kod šanka, nekoliko metara udaljen od mesta tuče. Neko mi je izbio flašu i ona je odletela tamo. Takođe, pevačica Biljana Stanković je rekla da sam ja Dušana udario zatvorenom flašom, a na grliću, kao što se vidi na fotografiji, nema čepa, otvorena je. Svi svedoci su rekli da je Biljana Dušana polivala vodom i da se krv razlivala. Moguće je da je voda pomerila i neki delić moje flaše i da je tada zakačen krvlju. Ali, napominjem da ja nemam nijedan zajednički DNK trag sa Dušanom Antonijevićem i nisam ga udario.

Inače, Puketin DNK je nađen na opušku, kutiji cigareta, grliću razbijene flaše i na 8 komadića razbijenog stakla, gde je DNK tragu značajno doprineo uz Viktora Antonijevića.

Drugi okrivljeni Marko Pitulić, Miloš Janković i Saša Stepanović nisu želeli da se izjašnjavaju o fotografijama.

Takođe, ispod noktiju ubijenog Dušana Antonijevića nađen je DNK trag Pitulića.

U pritvoru zbog optužbi za ovaj zločin se već dve godine nalaze Marko Pitulić i Bojan Puketa, dok se ostali brane sa slobode. Puketin branilac Bojan Ječmenica ponudio je sudu i jemstvo od 150.000 evra u vrednosti porodične kuće Puketa, ali je sud odbio da i njega i Pitulića pusti na slobodu ili u kućni pritvor.