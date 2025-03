DLETOM UBO KONOBARA U STOMAK: Sutra presuda za pokušaj ubistva u restoranu na Voždovcu

- OKRIVLjENI Lazar Knežević je osoba koja je ubola u stomak konobara Nemanju Savića.

Foto Z. Jovanović

Naneo mu je povrede vitalnih organa i samo zbog blagovremene pomoći lekara Saviću je spašen život. Kneževićev umišljaj je nesporan. On je dva puta to veče bio u restoranu, prvi put se posvađao sa konobarima i koristio biber sprej, a drugi put se vratio i izvršio krivično delo. On treba da se oglasi krivim za pokušaj ubistva Savića i osudi po zakonu, uzimajući u obzir sve okolnosti.

Ovo je danas u završnoj reči u Višem sudu u Beogradu na suđenju Lazaru Kneževiću (58) za pokušaj ubistva konobara u jednom restoranu u Ulici vojvode Stepe na Voždovcu 17. januara 2024. godine, zatražila viši tužilac.

Ona navela da je okrivljeni pokazao odlučnost da počini zločin, jer se vratio na to mesto pošto je izbačen iz restorana. Navela je i da je veštačenje ukazalo da mu je potrebno lečenje od alkohola. Tužilac je predložola da se Kneževiću produži pritvor, jer nema prebivalište, ima problem sa alkoholom i može ponovo nešto slično da uradi.

Njegov branilac advokat Saša Nikolić osporio je da je Knežević pokušao da ubije Savića i kazao je da to nije dokazano.

- Njegov umišljaj nije usmeren na lišavanje života, već na nanošenje telesnih povreda. On je iskreno priznao šta se sve desilo i rekao je da je to učinio dletom, a na snimku smo videli da je dejstvo bilo kratko i odsečno. Savićeva povreda nije bila duboka i toliko dramatična da bi značila da je hteo da ga ubije. Hteo je da ga zaplaši. Predlažemo da se on oglasi krivim za nanošenje teške telesne povrede, jer samo za to ima dokaza - kazao je Nikolić.

SNIMLjENO UBADANjE NA suđenju su danas pregledani i snimci sa nadzornih kamera restorana i na njima se vidi kako Knežević u 19.38 časova ispred kafane tetura na trotoaru i pada na ulicu, gde mu prilaze neki ljudi i podižu ga. Zatim u 19.48 časova u restoranu se vidi kako konobar i šanker razgovaraju sa njim i on onda ustaje i prska sprej i kako ga konobar Savić izgurava iz kafane i na kapiju. Snimljeno je i kako u 22.38 on ulazi u restoran, prilazi konobaru Saviću, koji stoji kod šanka i nečim šiljatim, metalnim ga ubada u stomak. Savić tada beži unazad ka visokom stolu, grabi barsku stlicu, okreće nogare ka okrivljenom i odguruje ga, a tada pritrčavaju još dvojica, koji ga guraju stolicama.

Advokat je kazao da im je žao što se to desilo i da srećom posledice po oštećenog nisu ozbiljne.

- Lazar je tog dana popio malo više i došao je u restoran. Da su konobari prema njemu drugačije postupili ništa se ne bi ni desilo. Njihova pogrešna procena je tome doprinela - kazao je Nikolić, koji je zatražio da se Kneževiću odredi mera kućnog pritvora. - Živeo bi kod vanbračne partnerke. On je 14 meseci u pritvoru i pokušao je da izvadi ličnu kartu, ali ga nisu izveli do policijske stanice. Ukidanjem pritvora to će moći da završi.

Prvostepena presuda Lazaru Kneževiću biće izrečena sutra.

On je prošle godine pijan ispred restorana pao na ulici, a zatim ušao i seo za sto da popije viski. Međutim konobar Savić mu je rekao da izađe, jer nije hteo da ga usluži pijanog i prljavog. Knežević se zbog toga bunio i posle rasprave sa konobarom i šankerom isprskao je biber sprej, pa su ga izbacili iz restorana. On se vratio posle dva i po sata, kako kaže po naočare, koje su mu tu ispale i posle kratke rasprave sa konobarom ubo ga dletom u stomak.