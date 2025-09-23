Nesreće

DETE (4) TEŠKO POVREĐENO KOD VRANJA: Izletelo iz dvorišta, udarilo u moped

В.Н.

23. 09. 2025. u 12:58

U TEŠKOJ saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u selu Donje Trebešinje kod Vranja teško je povređeno četvorogodišnje dete, koje je zbog ozbiljnih povreda u predelu glave transportovano u UKC Niš.

ДЕТЕ (4) ТЕШКО ПОВРЕЂЕНО КОД ВРАЊА: Излетело из дворишта, ударило у мопед

Foto: D. N.

Prema prvim informacijama četvorogodišnje dete je biciklom izletelo sa igrališta i bočno udarilo u električni moped.

Osim uviđaja nadležno tužilaštvo je naložilo i alkotestiranje vozača mopeda i da se ukoliko postoji pribavi video zapis.

(Telegraf)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

VTB SUPERKUP U BEOGRADU Intervju - Sergej Kušćenko
Košarka

0 16

VTB SUPERKUP U BEOGRADU Intervju - Sergej Kušćenko

Rusija, otkako je počeo rat u Ukrajini, nema baš mnogo prilike da u inostranstvu pokaže šta zna na poljima kulture, sporta ili drugih aktivnosti kojima bi mogla da se podiči, ali će Beograd i Srbija sada biti domaćini brojnim ruskim zvezdama. I, čovek koji stoji iza svega toga, rešio je da progovori o tom dolasku.

22. 09. 2025. u 20:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IZA GLAMURA I SLAVE SE KRIJU TRAUME: Glumica silovana sa 16 godina, udala se za 2 decenije starijeg pisca koji ju zvao lošom investicijom

IZA GLAMURA I SLAVE SE KRIJU TRAUME: Glumica silovana sa 16 godina, udala se za 2 decenije starijeg pisca koji ju zvao "lošom investicijom"