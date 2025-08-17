MOTOCIKLISTA IZ SRBIJE POGINUO U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI: Težak sudar kod Foče
MOTOCIKLISTA iz Srbije čiji su inicijali Đ.Z. poginuo je danas u saobraćajnoj nesreći u mestu Prijeđel u opštini Foča, saopšteno je iz fočanske Policijske uprave.
U saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila na magistralnom putu Foča–Gacko u 16.50 časova, učestvovali su automobil "ford" kojim je upravljao državljanin Srbije čiji su inicijali P.M. i motocikl "suzuki" koji je vozio Đ.Z.
Uviđaj su izvršili pripadnici Policijske stanice za bezbednost saobraćaja Foča, a o svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Trebinje.
Obustava saobraćaja na magistralnom putu Foča – Gacko, u mestu Prijeđel trajala je od 17.50 do 18.45 časova, nakon čega je nastavljeno normalno odvijanje saobraćaja.
Ovo je peta osoba koja je smrtno stradala ovog leta na putevima na području opštine Foča, a treći motociklista.
Pre samo sedam dana, 9. avgusta, takođe na magistralnom pravcu Foča-Gacko, u kanjonu reke Sutjeske u blizini Tjentišta, poginuo je motociklista iz Trebinja, a 11. juna u mestu Uprava železnice kod Foče, na raskrsnici puteva koji vode prema Gacku, Sarajevu, Šćepan Polju i Goraždu poginuo je motociklista iz Valjeva.
(SRNA)
