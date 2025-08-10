SRPKINJA SE UTOPILA U GRČKOJ: Samo je odjednom nestala ispod površine
U GRČKOJ oblasti Evija juče se dogodila tragedija kada je državljanka Srbije preminula na plaži.
- Našoj sunarodnici je navodno, pozlilo kada je krenula da izađe iz vode. Samo je odjednom nestala ispod površine. Tada je usledila prava drama i borba za njen život - navodi sagovornik i dodaje:
Spasioci koji su bili na plaži brzo su je izvukli iz vode. Pružili su joj prvu pomoć na plaži, a ubrzo je došla i ekipa Hitne pomoći koja je pokušavala reanimaciju nesrećne žene. Nažalost, i pored svih napora lekara ona je preminula.
Telo je prevezeno na obdukciju koja će utvrditi kako je nastupila smrt.
Turisti koji su se zatekli na plaži u Eviji prisustvovali su potresnim prizorima.
(Kurir)
