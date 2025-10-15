Hapšenja i istraga

MLADIĆ IZBO TINEJDŽERA U STOMAK: Bore mu se za život, drugog isekao iznad kuka

15. 10. 2025. u 16:08

21-GODIŠNjAK uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo u pokušaju i teška telesna povreda.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su S. J. (21) iz okoline grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo u pokušaju i teška telesna povreda.

On se sumnjiči da je, u večernjim satima 10. oktobra u okolini Leskovca, nakon kraće rasprave, jednog sedamnaestogodišnjaka nožem ubo u stomak, kao i da je jednog osamnaestogodišnjaka posekao po ruci i iznad desnog kuka.

Sedamnaestogodišnjak je zadobio teške telesne povrede opasne po život i zbrinut je u Kliničkom centru u Nišu, dok su osamnaestogodišnjaku konstatovane teške telesne povrede.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu.

Sudija Višeg suda u Leskovcu mu je, na predlog tužilaštva, odredio pritvor do 30 dana.

