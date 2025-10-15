MLADIĆ IZBO TINEJDŽERA U STOMAK: Bore mu se za život, drugog isekao iznad kuka
21-GODIŠNjAK uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo u pokušaju i teška telesna povreda.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su S. J. (21) iz okoline grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo u pokušaju i teška telesna povreda.
On se sumnjiči da je, u večernjim satima 10. oktobra u okolini Leskovca, nakon kraće rasprave, jednog sedamnaestogodišnjaka nožem ubo u stomak, kao i da je jednog osamnaestogodišnjaka posekao po ruci i iznad desnog kuka.
Sedamnaestogodišnjak je zadobio teške telesne povrede opasne po život i zbrinut je u Kliničkom centru u Nišu, dok su osamnaestogodišnjaku konstatovane teške telesne povrede.
Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu.
Sudija Višeg suda u Leskovcu mu je, na predlog tužilaštva, odredio pritvor do 30 dana.
(Kurir)
