Hapšenja i istraga

UHAPŠENA DVA MUŠKARCA ZBOG UBISTVA KOD VRBASA: Žrtvu mučili pored puta

В. Н.

29. 12. 2025. u 09:09

PRIPADNICI PU Novi Sad uhapsili su dvojicu muškaraca zbog sumnje da su počinili ubistvo u blizini Vrbasa.

УХАПШЕНА ДВА МУШКАРЦА ЗБОГ УБИСТВА КОД ВРБАСА: Жртву мучили поред пута

Novosti

Oni se sumnjiče da su na sporednom putu, pored puta, mučili muškarca koji je pronađen mrtav.

Motiv se utvrđuje, ali se sumnja da u pitanju navodni dug.

(Kurir)

BONUS VIDEO: EKSPLOZIJA U SURČINU: Aktivirana ručna bomba u kući, stradao muškarac

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DEVOJKA (24) POGINULA U POŽARU, MAJKA POKUŠALA DA JE SPASI, ALI BEZUSPEŠNO: Nezapamćena tragedija kod Sjenice, meštani potrešeni
Nesreće

0 0

DEVOJKA (24) POGINULA U POŽARU, MAJKA POKUŠALA DA JE SPASI, ALI BEZUSPEŠNO: Nezapamćena tragedija kod Sjenice, meštani potrešeni

DANAS oko 12 časova u selu Raspoganče, na području opštine Sjenica, izbio je požar u porodičnoj kući u kojem je, nažalost, smrtno stradala mlada žena. Prema dostupnim informacijama, u požaru je život izgubila Č. R. (24), osoba sa posebnim potrebama, koja je u kući živela zajedno sa majkom. Vatra je zahvatila stambeni objekat u kratkom vremenu, a tragedija se odigrala pre dolaska hitnih službi.

28. 12. 2025. u 21:00

Politika
Tenis
Fudbal
MILŠAN OPERISALA KARCINOME: Urađena hitna intervencija - kozmetičaka otkrila promene

MILŠAN OPERISALA KARCINOME: Urađena hitna intervencija - kozmetičaka otkrila promene