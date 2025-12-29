UHAPŠENA DVA MUŠKARCA ZBOG UBISTVA KOD VRBASA: Žrtvu mučili pored puta

PRIPADNICI PU Novi Sad uhapsili su dvojicu muškaraca zbog sumnje da su počinili ubistvo u blizini Vrbasa.

Novosti

Oni se sumnjiče da su na sporednom putu, pored puta, mučili muškarca koji je pronađen mrtav.

Motiv se utvrđuje, ali se sumnja da u pitanju navodni dug.

(Kurir)

