ISPLATA PENZIJA ZA AVGUST: Evo kada kreću prvi čekovi, ovo je tačan datum
PREMA kalendaru isplata koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) isplata penzija za avgust počeće 2. septembra, kada će primanja dobiti penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti bez obzira za koji način isplate su se opredelili.
Tri dana kasnije, 5. septembra penzije će dobiti vojni i poljoprivredni penzioneri koji penzije dobijaju preko tekućih računa, a za korisnike iz ove dve kategorije koji primanja dobijaju na kućnim adresama i na šalterima pošta isplata će početi 7. septembra.
Penzionerima iz kategorije zaposlenih penzije će početi da pristižu 9. septembra bez obzira na to kako ih primaju.
Iznosi na čekovima biće isti kao i prilikom isplate za jul, a prosečna julska penzija prema podatku koji je danas objavio Fond PIO iznosi 56.822 dinara.
(BizPortal)
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