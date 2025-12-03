PROMENA STUPA NA SNAGU 1. JANUARA: Bojan Brajović objasnio detalje - Ovo je razlika između običnih i e-otpremnica

BOJAN Brajović, direktor prodaje iz firme Docloop održao je danas panel o e-otpremnicama čija primena zakonski stupa na snagu od 1. januara.

On je objasnio koja je razlika između običnih i e-otpremnica.

- E-otpremnica je elektronski dokument koji prati kretanje robe od pošiljaoca do primaoca. Ona sadrži sve podatke koje je do sada imala papirna otpremnica: ko šalje, ko prima, koja roba ide, u kojoj količini i kadaje predata. Razlika je u tome što se ovaj dokument više ne štampa i ne potpisuje rukom, već se razmenjuje kroz informacioni sistem države i ima pravnu snagu jednaku papirnoj verziji - rekao je Bojan, pa je dodao ko je u obavezi da je koristi i zašto:

Od 1. januara 2026. - javni sektor i svi subjekti koji posluju sa akciznom robom (npr. gorivo, alkohol, duvan).

Od 1. oktobra 2027. - svi privredni subjekti koji međusobno posluju.

Od 1. januara 2026. većina privatnih kompanija biće u obavezi da koriste e-otpremnice.

Razlog je što naručuju akciznu robu, poput kafe. Kada dobavljač pošalje robu, on je dužan da izda e-otpremnicu, a samim tim druga strana mora da je primi i evidentira.

Bojan Brajović je objasnio i na koji način se može poslati e-otpremnica:

Slanje oreko veb interfejsa

Za male klijente koji nemaju ERP.

Ručni unos podataka - slanje otpremnice preko državnog portala.

Slanje direktno iz ERP-a

Za firme koje već koriste ERP/VMS.

ERP automatski generiše i šalje Iks-Em-El u e-otpremnice preko API-ja.

Integracija sa Docloopom api interfejsom Docloop aplikacija za sve koji imaju problem sa slanjem

Prihvata bilo koji format otpemnice (PDF, Eksel, CSV, JSON...)

Automatski konvertuje u ispravan Iks-Em-El i šalje u sistem.

Otpremnice i prijemnice:

Svaka otpremnica ima opciju "započinjanje prevoza".

Primalac ima dve aktivnosti:

Klikne fizički prijem robe Kreira prijemnicu gde unosi stvarno primljene količine.

Za svaku izlaznu e-otpremnicu morate prihvatiti ili odbiti prijemnicu kupca.

Prijemnica pokazije stvarno primljenu količinu kod kupca.

- Docloop je prvi licencirani informacioni posrednik od strane Ministarstva finansija Republike Srbije za razmenu e-faktura i drugih elektronskih dokumenata. Kompanija je osnovana 2018. godine i od tada he izgradila bazu od preko 4.600 aktivnih klijenata i preko 200.000 indirektnih korisnika. Docloop je vodeća domaća platforma za digitalizaciju poslovnih procesa u jednoj kompaniji. Iako nam je primarno tržište Srbija, uspešno smo proširili poslovanje na Hrvatsku, Crnu Goru, Švajcarsku i Belgiju, dok planiramo dalje širenje na tržište Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije u bliskoj budućnosti - zaključio je Bojan Brajović.

