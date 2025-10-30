Ekonomija

ZBOG KUPUSA PLATIO KAZNU OD 700 EVRA: Evo i zašto

В. Н.

30. 10. 2025. u 14:35

GRANIČNA područje između Bosne i Hercegovine i Hrvatske poslednjih godina postalo je poprište brojnih kazni i prijava zbog nepoštovanja propisa o unosu hrane i biljnih proizvoda. Jedan od najupečatljivijih slučajeva odnosi se upravo na – kupus.

ЗБОГ КУПУСА ПЛАТИО КАЗНУ ОД 700 ЕВРА: Ево и зашто

Foto Shutterstock

Prema podacima Carinske uprave Republike Hrvatske, unos bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta iz trećih zemalja, među kojima je i BiH, podleže strogim fitosanitarnim pravilima Evropske unije. Ti propisi zahtevaju da određene vrste bilja i povrća mogu biti unesene u EU samo uz fitosanitarni sertifikat, dok je za pojedine vrste unos potpuno zabranjen, prenose mediji.

Kršenje ovih pravila može dovesti do visokih novčanih kazni, a roba se u pravilu oduzima. Jedan takav slučaj zabeležen je na graničnom prelazu Izačić, gde je putnik kažnjen s oko 700 eura zbog pokušaja unosa 15 kilograma svežeg kupusa bez potrebne dokumentacije.

Iako se kupus na prvi pogled čini bezazlenom i uobičajenom namirnicom, iz fitosanitarne perspektive on spada u biljne proizvode iz trećih zemalja i podleže posebnim pravilima. U praksi, carinski službenici često sumnjaju da veće količine povrća, poput “kupusa za zimnicu”, ne predstavljaju isključivo ličnu potrošnju, već mogu biti namenjene preprodaji. Takvi slučajevi automatski povećavaju nadzor i rizik od kazni.

Stručnjaci ističu da granična pravila ne priznaju “male količine” kao izuzetak. Čak i unos naizgled bezopasnih proizvoda poput kupusa, bez odgovarajuće dokumentacije, može rezultirati ozbiljnom novčanom kaznom.

Ovaj slučaj, poručuju nadležni, treba da posluži kao upozorenje svim putnicima koji iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja van Evropske unije namjeravaju u Hrvatsku unositi sveže voće, povrće ili druge biljne proizvode – bez fitosanitarnog certifikata, rizik od kazne je gotovo neizbežan.

(BizPortal)

