Ekonomija

CENA ZLATA PONOVO OBORILA REKORD: Premašila 4.200 dolara za uncu

V.N.

18. 10. 2025. u 14:18

CENA zlata dostigla je novi rekordni maksimum od 4.230 dolara po unci, zato što trgovci traže sigurniju imovinu, kao i zbog najava daljeg smanjenja kamatnih stopa u Sjedinjenim Državama.

Foto Z. Jovanović

Nedavne izjave predsednika Federalnih rezervi (FED) Džerouma Pauela, koje su istakle znake slabljenja tržišta rada, podstakle su investitore da sa gotovo potpunom sigurnošću razmotre smanjenje kamatne stope za 25 procentnih poena na predstojećem sastanku, a verovatno je da će se još jedno u istom iznosu dogoditi u decembru.

Takvi izgledi su takođe opteretili dolar, čineći zlato privlačnijim za kupce.

(Kurir)

BONUS VIDEO

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć





