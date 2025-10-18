CENA ZLATA PONOVO OBORILA REKORD: Premašila 4.200 dolara za uncu

RIM menja velikom brzinom ono što se zove urbani dekor, u pet godina zatvoreno je 14.529 radnji, tako se sa 63.158 stiglo do 48.629, do kraja ove godine procena je da će ih biti i 15.000 zatvoreno. Stigli neki drugi uslužni sektori i promenio se izgled ulica, kvartova, a veliki broj lokala ostao je sa spuštenim roletnama, niko ih ne iznajmljuje.