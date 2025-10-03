BELGIJSKI depozitar „Juroklir“, u kome se nalaze zamrznuta ruska sredstva, poziva Evropsku komisiju da poštuje međunarodno pravo u pogledu njihove upotrebe, izjavio je predstavnik depozitara.

Foto: Shutterstock

-Pozivamo na poštovanje zakona, uključujući i međunarodno pravo, kada je reč o korišćenju ovih sredstava Ruske centralne banke. Moraju se poštovati principi neprikosnovenosti državne imovine i prava svojine, istakao je on.

Prema njegovim rečima, „Juroklir“ za sada nije dobio nikakve konkretne predloge od Evropske komisije u vezi sa korišćenjem ruske imovine za kreditiranje Ukrajine.

-Nezakonito korišćenje zamrznute imovine Ruske centralne banke podrivaće poverenje u finansijski sistem i u sam “Juroklir”, zaključio je on.

Prethodno, belgijski premijer Bart de Vever oštro se usprotivio predlogu nemačkog kancelara Fridriha Merca koji se založio da se Kijevu odobri beskamatni kredit od oko 140 milijardi evra koji bi se finansirao iz blokiranih ruskih sredstava.

Francuski lider Emanuel Makron složio se sa belgijskim premijerom da je korišćenje ruske imovine na način koji EU hoće da uradi – neprihvatljivo.

Predsednik EK Ursula fon der Lajen predložila je ranije stvaranje novog „reparacionog kredita“ za finansiranje Ukrajine korišćenjem prihoda od zamrznute ruske imovine. Ona je izjavila da će Kijev otplatiti kredit tek nakon što Moskva plati „reparacije“.

ZAMRZNUTA RUSKA SREDSTVA

Nakon početka specijalne operacije, EU i zemlje G7 zamrzle su skoro polovinu deviznih rezervi Rusije: oko 300 milijardi evra. Više od 200 milijardi nalazi se u Evropskoj uniji, uglavnom na računima belgijske kompanije „Juroklir“, jednog od najvećih svetskih klirinških i obračunskih sistema.

U Moskvi su više puta nazivali zamrzavanje ruskih sredstava u Evropi krađom, ističući da je EU usmerena ne samo na sredstva privatnih lica, već i na državna sredstva.

Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov upozorio je da će Moskva odgovoriti na konfiskaciju. Po njegovim rečima, Rusija takođe ima mogućnost da ne vrati sredstva koja zapadne zemlje drže na njenoj teritoriji.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta