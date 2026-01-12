Ekonomija

OVO DRVO JE NAJBOLJE ZA GREJANJE, A ŠTEDI I NOVAC: Većina ljudi greši pri izboru - evo u čemu je caka

В.Н

12. 01. 2026. u 09:26

GLAVNI kriterijumi za kvalitet grejanja su količina toplote koju drvo proizvodi i koliko dugo gori. Nisu sve vrste drveta podjednako efikasne za zimsko grejanje.

Foto: V.Ć.

Izbor pravog ogrevnog drveta utiče ne samo na toplotu u domu, već i na ekonomičnost, čistoću dimnjaka i trajanje sagorevanja. Glavni kriterijumi za kvalitet grejanja su količina toplote koju drvo daje i vreme tokom kog gori.

Tvrdo drvo se tradicionalno smatra najboljim izborom. Tvrdo drvo - maksimalna ogrevna vrednost ono ima veliku gustinu, što omogućava da manja količina ogreva proizvede više toplote i da duže gori. Hrast je klasični lider. Sporo tinja i daje stabilnu toplotu, ali zahteva sušenje od jedne do dve godine - vlažno drvo slabo gori.

Foto: V.Ć.

Breza - brz početak

Breza brzo sagoreva i odmah proizvodi primetnu toplotu, zbog čega je idealna za brzo potpalu peći. Međutim, brzo izgori, pa je bolje koristiti je kao dodatak osnovnoj vrsti ogreva.

Grab - dugo gorenje

Grab ima najveću gustinu među popularnim vrstama ogrevnog drveta i sagoreva sporo, održavajući konstantno visoku temperaturu. To ga čini optimalnim za dugotrajno grejanje, ali vatra mora biti dobro razgorela pre nego što se ubaci u peć.

