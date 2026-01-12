RADNICI "PUCAJU" PREKO NOĆI: Da li ste čuli za fenomen "osvetničkih otkaza" - Novi trend šokira poslodavce

NA TRŽIŠTU rada sve češće se govori o fenomenu koji mnogi već nazivaju godinom „osvetničkih otkaza“. Reč je o naglim odlascima sa posla, bez prethodne najave i bez poštovanja otkaznog roka, do kojih dolazi kada zaposleni više ne mogu da izdrže loše odnose, pritisak i toksičnu atmosferu na radnom mestu.

Ovaj trend nadovezuje se na ranije pojave poput „tihog otkaza“, kada zaposleni obavljaju samo minimum obaveza, kao i „glasnog otkaza“, u okviru kog se razlozi odlaska javno iznose i kritikuju. „Osvetnički otkaz“ predstavlja najradikalniji korak – zaposleni jednostavno odlaze, bez objašnjenja i bez osvrtanja.

Istraživanje platforme za zapošljavanje Monster pokazuje da je gotovo svaki drugi zaposleni u Sjedinjenim Američkim Državama razmišljao o ovakvom potezu ili ga je već povukao. Ovaj trend ne pogađa samo mlađe generacije – sve češće se na njega odlučuju i radnici sa dugogodišnjim iskustvom i stabilnim karijerama.

Toksična atmosfera kao presudan okidač

Kao glavni razlog naglog odlaska retko se navodi plata. Mnogo češće okidač predstavljaju loši međuljudski odnosi, problemi sa rukovodstvom, preopterećenost obavezama, nejasna očekivanja i izostanak osnovnog poštovanja.

- Iznenadni otkazi nisu samo lični čin, već jasan signal da kultura u kompaniji ozbiljno zakazuje - ističe Viki Salemi, stručnjakinja za karijerni razvoj u Monsteru. Prema njenim rečima, zaposleni se na ovakav potez najčešće odlučuju u trenutku kada izgube poverenje u menadžment ili osećaj da ih neko zaista sluša.

Podaci istraživanja pokazuju da tek mali procenat ispitanika kao ključni razlog navodi visinu zarade, dok većina ukazuje na loše upravljanje i osećaj potcenjenosti.

Posledice po kolektive i timove

Iako zaposleni ovim potezom često žele da zaštite sebe i preuzmu kontrolu nad sopstvenom karijerom, nagli odlasci neminovno ostavljaju posledice na ostatak kolektiva. Više od polovine radnika navodi da su nakon „osvetničkih otkaza“ morali da preuzmu dodatne obaveze kolega koji su napustili posao.

To često dovodi do kašnjenja projekata, pada motivacije i dodatnog pritiska na zaposlene koji ostaju. Ipak, većina radnika navodi da razume i podržava kolege koje se odluče na ovakav potez, ukoliko je on direktna posledica loših radnih uslova.

Kako poslodavci mogu da zaustave ovaj trend

Stručnjaci naglašavaju da se rešenje nalazi u stvaranju zdrave i funkcionalne radne sredine. Jasna i otvorena komunikacija, stabilno rukovodstvo, realna očekivanja, mogućnosti za profesionalni razvoj i priznanje uloženog truda mogu značajno smanjiti rizik od naglih odlazaka.

Iako visina plate često nije presudni faktor, pravedna i konkurentna primanja i dalje imaju važnu ulogu u zadržavanju zaposlenih. U uslovima sve oštrije borbe za kvalitetan kadar, kompanije koje ignorišu ove signale mogle bi se suočiti sa ozbiljnim kadrovskim problemima.

Savet zaposlenima pre konačne odluke

Emilija Baton-Linham, osnivačica konsultantske firme EBC, savetuje da se pre donošenja ishitrenih odluka napravi pauza i sagleda šira slika. Važno je proceniti da li je odlazak zaista jedino rešenje i šta za svakog pojedinca predstavlja profesionalni uspeh.

Ona preporučuje i otvoren razgovor sa poslodavcem o mogućim promenama – većoj fleksibilnosti, drugačijoj organizaciji posla, većoj odgovornosti ili boljim primanjima – jer ponekad rešenje postoji, ali nikada nije jasno izrečeno.

