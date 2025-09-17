"IMPRESIONIRAN SAM": Mali obišao novoizgrađenu školu i vrtić u okviru "Beograda na vodi" (VIDEO)

MINISTAR finansija Siniša Mali obišao je novoizgrađenu državnu školu i vrtić u okviru "Beograda na vodi".

Foto: Printskrin

Obilazak škole i vrtića

- Ljudi, ovo izgleda fantastično. Čekamo upotrebnu dozvolu, negde polovinom oktobra najkasnije, i onda deca kreću, 480 mališana - kazao je ministar.

Mali je tokom obilaska fiskulturne sale u školi odigrao jednu partiju stoni tenisa.

Posle tenisa, minstar je igrao i košarku.

Mali je potom obišao kabinete hemije, biologije, fizike.

- Imate školu, vrtić, stanove, nove ulice, infrastrukturu... Obećanje koje smo dali, ispunili smo - kazao je.

- Da budem iskren impresioniran sam, iznenađen. Pogledajte školu, zamislite da li biste voleli da vaša deca idu u ovakvu školu - naveo je Mali.

Ministar je kazao da mu je najteži predmet bio fizika, a da je išao na takmičenja iz geografije.

- U ovom delu Beograda gde je nekada bilo leglo zmija, imate razvijen deo grada. Govorili su da ovde neće ničega biti osim kafane. Svako obećanje koje smo dali, ispunili smo. Kasnio nam je projekat malo kada je metro u pitanju, ali intenzivno radimo na pravno-imovinskim pitanjima - navodi ministar.

Krajem 2029. biće završena prva faza gradnje metroa.

- Sve je ovo deo programa Skok u budućnost. Sa vrhuncem što će biti - Ekspo. Da pokažemo koliko smo napredovali, a da onda 2027. otvorimo potpuno novo poglavlje - ističe ministar Mali.

Kaže da će se svaki dan nešto novo otvarati, raditi, graditi.

Obilazak vrtića

- Ja ne znam kako možete da pronađete jednu manu, da 80 provodi vreme ovde. Tražnja je velika. Mi nakon dobijanja upotrebne dozvole, polovinom oktobra, kreću deca u vrtić, kao i u školu. Na kraju krajeva, ovaj deo dovodite u živote, sa puno dece, sa puno graje - kaže Mali.

Ministar je istakao da mu se jako sviđaju veliki prozori na objektu.

- Ovde će klinci uživati. Čekamo još ime vrtića. Mislim da će u ovim uslovima i okruženju, deca stvarno uživati. Tako ćemo nastaviti, gradimo dalje vrtiće i škole - dodao je.

- Škola ima 9.000 kvadratnih metara, prelepa. Po meni su ovo najmoderniji vrtić i škola. Mi stati nećemo. Srbija će nastaviti da se gradi. Ono što mi je posebno drago, ako se sećate kritika da ovde neće biti ništa. Ova slika pokazuje koliko nisu bili u pravu. Imate vrtić, školu, najveći tržni centar od Istanbula do Beča. Imaćemo novi Arheološki muzej, Ložionicu, novi Muzej Nikole Tesle... Mi ćemo se truditi da do sredine 2027. završimo taj muzej. Već naredne godine građani će videti radove na stanicama prve linije metroa - kazao je ministar.

On je podsetio da svi projekti koji se rade, niko ne može zaustaviti.

- Očekujemo upotrebnu dozvolu i onda ćete ovde imati priliku da vidite stotine mališana. Mnogo sam ponosan što sam danas ovde - naveo je.

Pitanja novinara

O pozivu Marka Rubia, koji je uputio predsedbiku Aleksandru Vučiću:

- Rubio je zvao predsednika, da razgovaraju o tarifama. Poseta Japanu... To vam je najbolji odgovor za blokadere, da je Srbija izolovana. Koliko su oni izgubljeni, a koliko predsednik vodi odgovornu politiku.

O informacijama ruske službe o planiranju Majdana 1. novembra, ministar kaže:

- Nije to daleko od istine, to je potvrda onoga da je na delu obojena revolucija u Srbiji, dovoljno govori sve. Obojena revolucija znači - ne želimo izbore, hoćemo da zaustavimo Srbiju...To je najveća potvrda da smo u pravu. To im prošlo nije. Ljudi neće nasilje, paljenje, hoće da deca uče, idu u školu. Ti slobodni ljudi to dokazuju, koji žele normalnu Srbiju. Mi od te politike nećemo odustati. Taj mali broj ljudi, što ih je manje to su agresivniji. Ono što je predsednik rekao - gotovo je sa obojenom revolucijom. Naš cilj je normalna Srbija, mir, stabilnost. Sada su krenuli da napadaju institucije, policiju, vojsku...Je li problem da pokažemo na Vojnoj paradi šta imamo? Sada govore da je Vojska Srbije okupirala ulice. To samo govori o njihovom besciljnom lutanju.

Na pitanje "Novosti" koliki je značaj ulaganja u obrazovanje i kako država planira da pomogne mladim talentima, ministar je izjavio:

- Ja sam danas došao ovde da pokažem da država i dalje ulaže u infrastrukturu kada je prosveta u pitanju. Nemojte da zaboravite da smo mi podigli plate i profesorima, podigli materijalne troškove univerzitetima, uprkos blokadama. Obezbedili nikada bolje uslove za delovanje. Podigli smo plate za pet odsto u martu, ide još jedno povećanje sada u oktobru. Onda imate izjednačavanje plate nastavnike sa prosečnom zaradom. Kroz ta ulaganja u prosvetni kadar, pokazujete im koliko su važnii. Nadam se da će sada i ti profesori i nastavnici malo drugačije da shvate svoju ulogu i da se više posvete deci, a manje svakodnevnim političkim diskusijama. Da se bave svojim poslom i posvete onom kome trebaju, a to su naša deca.